Mercedes, ARRABBIATA per la questione Hamilton-Verstappen

Toto Wolff si è detto insoddisfatto del modo in cui Netflix ha rappresentato alcuni eventi nella serie Drive to Survive.

Durante una conferenza stampa in Australia, Max Verstappen aveva già commentato di non essere sorpreso dalle licenze creative adottate dalla piattaforma, mentre anche George Russell e Lando Norris hanno espresso il loro disappunto. Wolff ha poi precisato che una promessa fatta in relazione a Verstappen è stata presentata in maniera fuorviante, contribuendo a una narrazione che distorceva la realtà dei fatti.

La polemica verte sull’impegno dichiarato a Lewis Hamilton per future conversazioni con altri piloti. Secondo Wolff, Netflix ha dato l’impressione che tale impegno fosse destinato esclusivamente a Verstappen, il che non corrisponde alla verità. Hamilton, che a febbraio 2024 aveva annunciato il passaggio alla Ferrari, aveva ricevuto la garanzia che, una volta chiarita la situazione del trasferimento, si sarebbero intraprese discussioni anche con altri piloti, escludendo quindi ogni esclusività.

Wolff riconosce la libertà creativa di Netflix

In un’intervista a Sky Sports Deutschland, Wolff ha dichiarato: "Bisogna considerare Drive to Survive con le pinze". Il dirigente ha spiegato di aver visionato tre episodi, ammettendo di aver dovuto più volte trattenersi di fronte alle versioni dei fatti trasmesse in TV. Alcuni dettagli, ha aggiunto, sono stati presentati in modo ingannevole, poiché Netflix ha esercitato una notevole libertà creativa nell’interpretare la realtà. Ha anche sottolineato di aver assicurato a Lewis Hamilton che nessuna conversazione esclusiva sarebbe stata intrapresa.

Il capo del team Mercedes ha messo in luce come il montaggio della serie spesso proponga una ricostruzione degli eventi che differisce dalla realtà. Pur criticando alcune delle modalità con cui vengono ricostruite conversazioni accadute sul circuito, Wolff ha riconosciuto il merito narrativo degli autori, in grado di raccontare storie in maniera particolarmente creativa. Nonostante le riserve, il dirigente ammette che la serie ha contribuito positivamente alla popolarità della Formula 1, attirando soprattutto un pubblico giovane, come ha potuto constatare personalmente durante eventi a Melbourne.

Wolff ha ricordato che in queste occasioni fino a 2.000 persone si radunavano per ottenere autografi e selfie, e che l’80% dei presenti era costituito da giovani appassionate. Un fatto che evidenzia come, nonostante le critiche sulle ricostruzioni, Drive to Survive abbia giocato un ruolo importante nel rinnovare l’interesse verso il mondo della Formula 1.

