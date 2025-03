Ocon infastidisce Leclerc e la Ferrari

Ferrari non è riuscita a segnare punti nel Gran Premio di Cina di F1 domenicale, con Lewis Hamilton e Charles Leclerc squalificati per violazioni dei regolamenti tecnici.

Esteban Ocon è stato uno dei beneficiari della squalifica e, per di più, si trovava sull’aereo insieme a Leclerc, al direttore del team Frédéric Vasseur e a parte dello staff Ferrari al momento dell’annuncio.

Né Leclerc né Hamilton sono riusciti a tenere il passo dei McLaren di Oscar Piastri e Lando Norris, della Mercedes di George Russell o della Red Bull di Max Verstappen, nonostante la sorprendente performance di Hamilton nella gara sprint di sabato. La situazione si è ulteriormente complicata quando sono emersi due motivi distinti per le squalifiche: la monoposto di Leclerc pesava un chilo in meno rispetto al minimo regolamentare di 800 kg, mentre quella di Hamilton mostrava un’usura eccessiva degli "skid blocks" (con un eccesso di 0,4–0,5 millimetri) che indicava un’altezza da guida troppo bassa. Questo doppio castigo si era verificato in passato solo in casi eccezionali, come con la Tyrrell al Gran Premio d’Europa del 1996 o con gli Arrows al Gran Premio d’Australia del 2002.

Correlato: L'errore della Ferrari che ha ROVINATO la qualifica di Leclerc e Hamilton!

Momento imbarazzante sull’aereo

Grazie alla squalifica dei piloti Ferrari, Ocon è passato dalla settima alla quinta posizione nel Gran Premio di Cina, mentre l’ottava classificata Ollie Bearman ha contribuito a uno dei migliori weekend per Haas in questa stagione. Già a bordo dell’aereo in partenza da Shanghai, insieme a Ocon, viaggiavano Leclerc, Vasseur e altri membri della squadra Ferrari. La notizia della squalifica ha creato un clima teso, tanto che il francese non è riuscito a trattenere un sorriso in quella situazione.

"Ho viaggiato sullo stesso volo di Charles, dei suoi ingegneri e di Fred Vasseur", ha dichiarato il pilota Haas a Canal+. "Eravamo tutti insieme quando abbiamo appreso la notizia. Ho stretto la mano a Fred e a Charles, dicendo: 'Mi dispiace per quanto accaduto, ma per me è un motivo di celebrazione'".

Con questo risultato, Ocon si trova ora con un punto in vantaggio su Hamilton e due punti davanti a Leclerc nella classifica piloti, mentre nella corsa per il titolo costruttori Ferrari mantiene un margine di 3 punti sui Haas.

Guarda i GP di questa stagione in 4K UHD con F1 TV Premium, ora con una prova gratuita di 7 giorni! Fare clic QUI.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato