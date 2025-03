UFFICIALE: bomba nel mercato piloti di F1

È ormai ufficiale il fallimento del piano Red Bull per rimpiazzare Sergio Pérez.

Il team austriaco ha annunciato nella notte di giovedì che Liam Lawson ha perso il suo posto e correrà con la Racing Bulls per il resto della stagione. Di conseguenza, sarà Yuki Tsunoda ad affiancare Max Verstappen in Red Bull.

Lawson era stato chiamato da Milton Keynes per sostituire Checo dopo una stagione 2024 deludente, ma i suoi risultati nelle prime due gare del 2025 sono stati addirittura peggiori.

Una situazione che ha generato critiche e anche parecchie prese in giro nei confronti del neozelandese, apparso spesso sopraffatto dalla pressione. Vale la pena ricordare che fu proprio Lawson uno dei più critici nei confronti del lavoro di Pérez ai tempi.

Ecco perché in tanti non hanno perso occasione per sottolineare quanto sia stato lontano dalle aspettative una volta avuto il sedile in Red Bull. Ora resta da capire se anche Tsunoda riceverà lo stesso trattamento da parte della stampa e dei tifosi.

Come sta andando il Mondiale Piloti F1 2025 dopo il GP della Cina?

Il Gran Premio della Cina ha visto un dominio totale da parte della McLaren, con Piastri e Norris semplicemente troppo forti per il resto della griglia. Lando Norris resta al comando del Mondiale Piloti in questo inizio di stagione 2025, grazie al secondo posto conquistato a Shanghai.

Per i piloti spagnoli è stata una giornata da dimenticare: Alonso ancora una volta non ha visto la bandiera a scacchi e Carlos Sainz ha ottenuto il suo primo punto con la Williams solo grazie alle squalifiche di altri piloti.

I rookie continuano a pagare lo scotto dell’esordio, in particolare Gabriel Bortoleto, Jack Doohan e Liam Lawson. Fa eccezione Andrea Kimi Antonelli, che continua a brillare e occupa il quinto posto in classifica piloti.

La seconda gara di Lewis Hamilton con la Ferrari ha lasciato sensazioni contrastanti: ha vinto la Sprint, ma è stato poi squalificato dal Gran Premio della Cina.

