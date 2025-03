Lewis Hamilton innescherebbe un CAMBIO DI REGOLAMENTO in F1!

La squalifica di Lewis Hamilton al Gran Premio della Cina ha riacceso il dibattito sulla rigidità delle norme imposte dalla FIA.

"Escludo ci sia stata volontà di barare. Se la monoposto di Leclerc fosse stata sotto di 10 kg rispetto al peso minimo, o se l’irregolarità sulla vettura di Hamilton fosse stata più evidente, allora potremmo discutere un altro tipo di situazione. Ma qui parliamo di dettagli banali, chiaramente accidentali", ha dichiarato l’ex pilota Ferrari René Arnoux a La Gazzetta dello Sport.

"Senza dubbio il peso è un parametro fondamentale. Ma se l’accuratezza delle misure e pochi millimetri possono compromettere tutto, forse sarebbe il caso di introdurre un margine di tolleranza.

"In questo modo, la prima infrazione porterebbe solo a un avvertimento, e la vera sanzione scatterebbe alla seconda violazione. Una squalifica è una punizione troppo dura, anche perché impatta sull’intero campionato, non solo sul team o sul pilota coinvolto", ha aggiunto Arnoux.

Hamilton è stato escluso dalla gara domenicale dopo che i commissari hanno rilevato un’usura eccessiva del pattino inferiore della sua monoposto, risultato 0,5 mm sotto il limite minimo di 9 mm richiesto dal regolamento tecnico FIA.

Il britannico ha violato l’Articolo 3.5.9 del regolamento, con una squalifica immediata dopo che la stessa Ferrari ha confermato che si era trattato di un errore genuino.

Quanto guadagnerà Lewis Hamilton in Ferrari?

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Hamilton potrebbe optare per uno stipendio base più basso, che potrebbe però aumentare in modo significativo grazie ai bonus legati alle prestazioni.

Il quotidiano italiano riporta che Hamilton guadagnerà 40 milioni di euro a stagione. Il contratto di Hamilton avrebbe una durata di due stagioni, con un’opzione per un terzo anno.

Con l’aggiunta dei bonus, il sette volte campione del mondo potrebbe arrivare a guadagnare facilmente 100 milioni di euro in due anni.

Per quanti anni ha firmato Lewis Hamilton con Ferrari?

Secondo quanto riportato dal giornalista italiano Leo Turrini, l’accordo tra Lewis Hamilton e Ferrari non sarà di breve durata: "È la notizia del millennio per la F1. Hamilton ha firmato un contratto 2+1, con un’opzione anche per il 2026.

"Vedere Lewis vestito di rosso sembrava un sogno irraggiungibile. Siamo davanti a un evento storico: mai un pilota così titolato era approdato in Ferrari. Michael Schumacher aveva vinto due Mondiali prima di arrivare a Maranello. Siamo davanti a qualcosa di straordinario. Come dice Mogol: se funzionerà o meno, lo scopriremo solo vivendo", ha dichiarato a Sky Sport 24.

Nell’annuncio ufficiale di Ferrari sul suo ingaggio, si legge che Hamilton ha firmato un contratto di più anni: "La Scuderia Ferrari è lieta di annunciare che Lewis Hamilton si unirà alla squadra nel 2025 con un contratto pluriennale."

Inoltre, non si può ignorare il fatto che si tratti di un accordo estremamente redditizio per il pilota britannico. Hamilton avrà uno degli stipendi più alti della griglia, consolidando la sua posizione tra i piloti più pagati della Formula 1.

