La reazione sensibile di Wolff alla partenza di Hamilton

Il direttore della scuderia Mercedes in Formula 1, Toto Wolff, ha scherzato affermando di aver versato delle “lacrime” per l'addio del suo asso, Lewis Hamilton, prima dell'inizio della stagione 2025.

Hamilton e Wolff si trovano ormai su binari divergenti: il Gran Premio d’Australia 2025 ha inaugurato la nuova stagione di F1, con Wolff che guida ancora le Silver Arrows, mentre il sette volte campione compie il suo debutto in Ferrari, con un risultato deludente che lo ha visto concludere al decimo posto.

Wolff ha confessato di essersi sorpreso quando, poco prima dell’inizio della stagione 2024, Hamilton ha annunciato al mondo il suo passaggio dalla Mercedes alla Ferrari per il 2025. La notizia è stata ulteriormente valorizzata da immagini inedite presenti nella celebre serie documentaristica di Netflix, Drive to Survive, che hanno ritratto in modo autentico la reazione sia del team principal che del pilota di maggior successo nella storia della Mercedes.

Lewis Hamilton passa alla Ferrari per il 2025 e oltre

Toto Wolff e Lewis Hamilton: la coppia vincente della F1

Wolff trova il lato comico nell’addio di Hamilton

Dopo 12 stagioni e otto titoli consecutivi per i costruttori, oltre a sei dei sette campionati vinti da Hamilton, la leggenda della Formula 1 ha ufficializzato il suo trasferimento in Ferrari. Prima del debutto sulle piste con la SF-25, il pubblico ha dovuto riabituarsi a rivedere Hamilton in divisa Mercedes grazie alla nuova stagione di Drive to Survive, che ha offerto uno sguardo esclusivo sul modo in cui Wolff ha vissuto l’improvviso cambiamento.

In un clip di anteprima su Sky Sports della stagione 7, Wolff ha commentato: “Quando me l’ha detto, mi è sembrato surreale che il mio pilota – dopo 12 anni – decidesse di passare in Ferrari”. Sembrava proprio faticare a digerire il cambiamento, aggiungendo: “Davvero? Non riesco neppure a immaginarti con una tuta rossa, come potrebbe andarci?” Dopo una breve pausa, ha concluso: “La cosa che mi ha colpito di più è il tempismo: perché proprio adesso?”, asciugandosi una lacrima.

Il capo della Mercedes ha poi ripreso con tono ironico: “Scusate, mi è caduto un capello nell’occhio”, scherzando sul carattere troppo drammatico della serie Netflix, e ha aggiunto: “Scommetto che hai già quell’espressione sulle labbra, come se stessi piangendo”.

