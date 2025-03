Le parole di Norris che faranno INCAZZARE Hamilton

Lando Norris ha espresso una sincera ammirazione per Max Verstappen in un'intervista recente.

Il pilota della McLaren ha dichiarato di preferire Verstappen rispetto a grandi nomi come Fernando Alonso, Michael Schumacher e Lewis Hamilton, sottolineando il profondo rispetto che nutre per i suoi avversari. Nonostante le rivalità che si intensificano nella corsa al titolo mondiale, Norris si impegna a mantenere rapporti cordiali al di fuori della pista, creando così un ambiente amichevole e rispettoso fra i competitori. Questo clima di reciproco rispetto evidenzia come la competizione si svolga in maniera sana e costruttiva.

Il pilota britannico ha poi sottolineato che, pur non potendosi definire “migliori amici”, non sussistono tensioni o rancori tra lui e Verstappen. I due corridori coltivano un rapporto genuino anche fuori dal circuito, dimostrando che la pressione della lotta per il campionato non porta a conflitti personali. In un'intervista rilasciata al Daily Mail Sport, Norris ha evidenziato come la rivalità sportiva si trasformi in un reciproco rispetto, permettendo momenti di convivialità e un dialogo sincero lontano dalle competizioni più accese.

Norris deve scegliere

Quando gli è stato chiesto di scegliere tra Fernando Alonso e Max Verstappen, Norris ha sorriso, riconoscendo che si trattava di una decisione difficile. Pur apprezzando e rispettando entrambi gli avversari per le loro eccezionali qualità, ha dichiarato di essere schierato con Max.

Senza esitazioni, quando gli si è chiesto di scegliere tra Verstappen e Michael Schumacher, la risposta è stata immediata: “Max”. Anche di fronte a una scelta tra Verstappen e Lewis Hamilton, con tono scherzoso e un sorriso, ha ribadito la sua preferenza per Verstappen, che conosce meglio sul personale e ritiene più autentico.

