Schumacher critica la Ferrari per la sua incompetenza dopo gli errori in F1

L'ex pilota di F1, Ralf Schumacher, ha definito Ferrari "incompetente" dopo la squalifica di Lewis Hamilton e Charles Leclerc al Gran Premio di Cina.

Hamilton è stato escluso a causa di un'usura eccessiva della piastra sotto la vettura, mentre il monoposto di Leclerc pesava un chilogrammo in meno rispetto al minimo regolamentare di 800 kg. Schumacher ha spiegato a Sky Germany che l'errore, che vedeva mancare un componente essenziale nell'auto di Leclerc, va al di là di una semplice questione di due chili, definendo il tutto frutto di una palese incompetenza.

In un ulteriore intervento, Schumacher ha sottolineato come, per ragioni di sicurezza, il peso minimo andrebbe rivisto, aggiungendo almeno 1,5 chili in più per evitare simili incidenti. Dopo lo sprint di Shanghai, ci si aspettava che l'ingegneria e il controllo tecnico fossero impeccabili, considerando che ogni dettaglio può incidere in maniera decisiva sui risultati in pista. Tali dichiarazioni riflettono una crescente tensione interna e mettono in luce le difficoltà gestionali del team Ferrari.

Cosa implicano le squalifiche al Gran Premio di Cina per Ferrari?

Prima delle sanzioni, Leclerc e Hamilton avevano concluso rispettivamente quinto e sesto posto. Tuttavia, con l'applicazione delle penalizzazioni, Ferrari è scesa al quinto posto nel Campionato Costruttori, superata dalla Williams. L'incidente ha riacceso i sospetti sulle dinamiche interne della scuderia, criticate già dopo il Gran Premio d'Australia, in seguito a comunicazioni radio che evidenziavano atteggiamenti polemici da parte dei piloti.

Nonostante un inizio di stagione complicato, Ferrari può trovare un margine di consolazione nella vittoria del round sprint a Shanghai, dominato da un Hamilton in forma smagliante. Le critiche di Schumacher evidenziano non solo errori tecnici, ma anche una gestione interna che dovrà essere rivista per evitare ulteriori episodi che possano compromettere le ambizioni della scuderia in questa stagione.

