Norris si paragona a Lewis Hamilton e Fernando Alonso

Lando Norris si è paragonato — con un pizzico di ironia — a Fernando Alonso e Lewis Hamilton, in riferimento a una situazione ben precisa.

Il pilota McLaren, nelle dichiarazioni rilasciate ai media in Cina, ha detto: “La capacità di Oscar di adattarsi al sottosterzo è stata impressionante, mentre io ho faticato di più. Odio il sottosterzo quanto odio dei freni che non funzionano. Ho imparato molto da Oscar questo weekend, per la sua abilità di adattarsi a condizioni diverse.

“Abbiamo una buona macchina e due piloti incredibili… più Zak! (ride, riferendosi a Brown). Nel 2007, c’erano Lewis (Hamilton) e Fernando (Alonso)! Aspettate che uno blocchi l’altro dopo un pit-stop.

“O magari ci ritroviamo in uno scenario tipo ‘multi-22’ o qualcosa del genere” (in riferimento al famoso ordine di scuderia ignorato da Vettel per superare Webber in Malesia 2013).

“No, sul serio, penso che siamo pronti. Anche se molti hanno parlato di quei giri a Melbourne in cui ci è stato chiesto di mantenere le posizioni, in realtà siamo sempre stati liberi di lottare”, ha concluso Norris.

Per quanti anni ha firmato Lewis Hamilton con Ferrari?

Secondo quanto riportato dal giornalista italiano Leo Turrini, l’accordo tra Lewis Hamilton e Ferrari non sarà di breve durata: "È la notizia del millennio per la F1. Hamilton ha firmato un contratto 2+1, con un’opzione anche per il 2026.

"Vedere Lewis vestito di rosso sembrava un sogno irraggiungibile. Siamo davanti a un evento storico: mai un pilota così titolato era approdato in Ferrari. Michael Schumacher aveva vinto due Mondiali prima di arrivare a Maranello. Siamo davanti a qualcosa di straordinario. Come dice Mogol: se funzionerà o meno, lo scopriremo solo vivendo", ha dichiarato a Sky Sport 24.

Nell’annuncio ufficiale di Ferrari sul suo ingaggio, si legge che Hamilton ha firmato un contratto di più anni: "La Scuderia Ferrari è lieta di annunciare che Lewis Hamilton si unirà alla squadra nel 2025 con un contratto pluriennale."

Inoltre, non si può ignorare il fatto che si tratti di un accordo estremamente redditizio per il pilota britannico. Hamilton avrà uno degli stipendi più alti della griglia, consolidando la sua posizione tra i piloti più pagati della Formula 1.

