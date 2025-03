Il piano URGENTE della Ferrari per risolvere i problemi della sua auto

La Ferrari avrebbe già un piano per affrontare i problemi che la SF-25 ha mostrato in questo avvio di stagione.

Secondo quanto riportato da funoanalisitecnica.com, la squadra sta già lavorando su una strategia mirata per migliorare la monoposto: “Il sottosterzo è ancora presente ma si è ridotto. Serve una regolazione fine e mirata in base alle diverse sezioni della pista.

"Oggi, fino a tarda notte, il simulatore di Maranello resterà operativo per testare diverse soluzioni tramite il software 'driver in the loop', utilizzando i dati reali raccolti durante le prove libere per completare il lavoro svolto oggi in pista.

"Come primo intervento, il team ha concentrato le proprie analisi su curva 1, in particolare con la vettura numero 16 di Leclerc. L’obiettivo era capire come affrontare il primo cordolo interno, cercando di aggredirlo di più per ottenere una traiettoria migliore.

“Tutto questo tenendo conto del rischio di destabilizzare la macchina, che poteva allargarsi troppo verso l’esterno”, si legge nel report.

Come sta andando il Mondiale Piloti F1 2025 dopo il GP della Cina?

Il Gran Premio della Cina ha visto un dominio totale da parte della McLaren, con Piastri e Norris semplicemente troppo forti per il resto della griglia. Lando Norris resta al comando del Mondiale Piloti in questo inizio di stagione 2025, grazie al secondo posto conquistato a Shanghai.

Per i piloti spagnoli è stata una giornata da dimenticare: Alonso ancora una volta non ha visto la bandiera a scacchi e Carlos Sainz ha ottenuto il suo primo punto con la Williams solo grazie alle squalifiche di altri piloti.

I rookie continuano a pagare lo scotto dell’esordio, in particolare Gabriel Bortoleto, Jack Doohan e Liam Lawson. Fa eccezione Andrea Kimi Antonelli, che continua a brillare e occupa il quinto posto in classifica piloti.

La seconda gara di Lewis Hamilton con la Ferrari ha lasciato sensazioni contrastanti: ha vinto la Sprint, ma è stato poi squalificato dal Gran Premio della Cina.

