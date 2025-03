Toto Wolff risponde alla difficile situazione di Hamilton

Il direttore della scuderia Mercedes in Formula 1, Toto Wolff, ha espresso il suo punto di vista sulla difficile situazione derivante dall'addio di Lewis Hamilton al team. Il sette volte campione del mondo ha scosso il panorama sportivo la scorsa stagione annunciando il suo passaggio alla Ferrari a partire dal 2025. Per lungo tempo si è parlato di chi avrebbe potuto sostituire il britannico, con il pilota di Red Bull, Max Verstappen, frequentemente accostato a un trasferimento spettacolare. Alla fine, è stato il giovane italiano Kimi Antonelli a essere scelto per affiancare George Russell, dopo aver attirato l’attenzione di Wolff nelle competizioni di F2 nel 2024.

Wolff soddisfatto della coppia di piloti per il 2025

Nonostante la decisione abbia suscitato qualche perplessità a causa della giovane età e della limitata esperienza del pilota 18enne, Wolff ha sottolineato in un'intervista a The Times di non aver mai dubitato delle capacità del team di reagire positivamente all'uscita di Hamilton. Ha spiegato: "Tutte le discussioni sull'addio di Lewis hanno evidenziato quanto sia difficile la situazione per la Mercedes... Tuttavia, possiamo contare su un pilota come George Russell, sempre in prima linea, e sul talento straordinario di Kimi, che insieme formano una coppia quasi perfetta. Non mi aspetto ombre l'uno sull'altro." Antonelli ha segnato un inizio molto positivo con le Silver Arrows: in Australia si è classificato quarto e in Cina sesto, totalizzando ben 18 punti. Queste prestazioni, unite ai due terzi posti consecutivi di Russell nelle prime gare, hanno fatto emergere Mercedes come una candidato inaspettato per il campionato costruttori. Guardando al Gran Premio del Giappone, il team occupa attualmente la seconda posizione in classifica, superando agevolmente sia Ferrari che Red Bull.