Hamilton spiega il terribile incidente della Ferrari al GP di Cina

Il sette volte campione di Formula 1, Lewis Hamilton, ha commentato oggi il drastico calo delle sue prestazioni durante il weekend del Gran Premio di Cina.

La leggenda britannica aveva ottenuto venerdì scorso, in qualificazione sprint, la storica pole position per la Ferrari, trasformandosi subito in una vittoria in gara alla guida della monoposto rossa.

Tuttavia, la situazione ha subito un inaspettato ribaltamento: nella sessione di qualificazione del sabato pomeriggio Hamilton ha faticato a inserirsi tra i dieci più veloci, migliorando solo leggermente in Q2 e Q3 per assicurarsi la quinta posizione in griglia per la corsa domenicale.

Hamilton affronta il momento difficile al Gran Premio di Cina

Il pilota Ferrari non è riuscito a superare la quinta posizione in griglia e, in gara, ha scambiato posizioni con il compagno Charles Leclerc a causa di un ritmo inferiore. Pur concludendo insieme la competizione – Leclerc in quinto e Hamilton subito dietro – la doppia squalifica della Scuderia ha negato a entrambi la possibilità di accumulare punti nel Gran Premio principale. L’unico sollievo resta la notevole vittoria nella gara sprint di sabato, sebbene il marcato calo in prestazioni, passando da un vantaggio di sei secondi in sprint a concludere quinto in qualifica, rappresenti motivo di seria preoccupazione.

In un’intervista a Sky F1 subito dopo la gara, ma prima della conferma ufficiale della squalifica, Hamilton ha spiegato il repentino calo rendimento attribuendolo a problemi di performance della vettura. "Sono contento di aver sperimentato nuove soluzioni, ma ho riscontrato difficoltà con il rendimento complessivo", ha dichiarato. "Avevamo una monoposto piuttosto competitiva in sprint e abbiamo apportato alcuni aggiustamenti per migliorare ulteriormente. Sfortunatamente, questi interventi hanno compromesso la macchina in qualifica e, di riflesso, in gara. È stato estremamente difficile tenere il passo di chi era davanti, soprattutto per via di un pit stop troppo lungo e pneumatici non ottimali. Abbiamo imparato molto da questa esperienza."

