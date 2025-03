La F1 chiede scusa alla Ferrari e a Lewis Hamilton

La Formula 1 si è espressa a seguito delle recenti critiche mosse dal team Ferrari sulla trasmissione delle comunicazioni radio di Lewis Hamilton durante il Gran Premio di Cina.

In gara, il pilota ha ricevuto l’istruzione di lasciare passare il compagno Charles Leclerc e ha risposto in modo diretto: “Lascia che si avvicini prima”. Poco dopo, quando l’ingegnere di gara aveva indicato la necessità di effettuare un cambio in quella curva, Hamilton ha replicato: “Ti avviserò quando saremo pronti per il cambio”. Queste parole sono state inizialmente interpretate come un disaccordo con gli ordini del team.

In realtà, la situazione era ben diversa. Infatti, una curva prima delle comunicazioni ufficiali, Hamilton aveva confessato di avere difficoltà e aveva così proposto di favorire il passaggio a Leclerc. Il mancato invio in onda di quel primo messaggio ha creato l’impressione errata che il pilota avesse rifiutato le direttive del team, quando invece era lui stesso a suggerire il cambio di posizione.

Come è andata la radio di Hamilton?

Dopo la corsa, Fred Vasseur, responsabile del team Ferrari, è stato interrogato sui controversi messaggi trasmessi e ha commentato con evidente irritazione.

“Quello che è successo è ridicolo da parte della Direzione F1, perché il primo messaggio è partito da Lewis”.

Al riascolto delle comunicazioni emerge che, a causa di altre circostanze verificatesi durante la gara, il messaggio non è stato trasmesso, senza però che vi fosse alcuna intenzione di creare confusione o dare un’immagine fuorviante di quanto accaduto.

