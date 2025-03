La Ferrari premiata dopo la doppia squalifica dal GP di Cina

Ferrari ha ritrovato un impulso morale fondamentale dopo il disastroso weekend del Gran Premio di Cina.

Il nuovo acquisto, Lewis Hamilton, ha regalato un inizio straordinario alla stagione 2025, vincendo per la prima volta nella Carrera Sprint, mentre Charles Leclerc ha concluso al quinto posto. La squadra di Maranello aveva lasciato intravedere grandi aspettative, ottenendo una buona partenza dalla griglia grazie a prestazioni brillanti durante le qualifiche, che avevano acceso la speranza di un podio nel grande show domenicale, nonostante gli sviluppi in pista abbiano travisato tali ambizioni.

Ferrari ottiene un conforto dopo il disastro a Shanghai

Il dramma si è infatti acuito a seguito della gara, quando sono emerse gravi irregolarità che hanno portato alla squalifica dei due piloti. È emerso che l’auto di Leclerc, proprio come quella del pilota Alpine Pierre Gasly, pesava meno degli 800 kg richiesti, mentre il rivestimento delle pinze per Hamilton non raggiungeva i 9 mm regolamentari. Queste infrazioni hanno inflitto un duro colpo in termini di punteggio, incidendo sia sul campionato piloti sia su quello costruttori. Il team di Maranello ha poi sottolineato in un comunicato che non vi era alcuna volontà di ottenere un vantaggio ingiusto, spiegandosi come un semplice errore.

Nonostante le sensazioni amare del weekend, Ferrari ha potuto festeggiare un risultato positivo: il box del team ha realizzato il cambio pit stop più veloce in Cina, completando il cambio dell’auto di Leclerc in appena 2,05 secondi. La seconda miglior performance è stata affidata a Yuki Tsuonda dei Racing Bulls, mentre la Red Bull si è avvicinata con un pit stop di 2,15 secondi nel cambio di Max Verstappen.

