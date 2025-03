Sebastian Vettel ha indicato Lewis Hamilton come il principale responsabile del fatto che non sia riuscito a conquistare un quinto titolo mondiale durante il suo periodo in Ferrari.

"Per me, non ha funzionato [vincere il titolo con la Ferrari] perché Lewis era lì", ha dichiarato Vettel nel podcast della BBC, Sportsworld. "Vediamo ora come andrà a lui. Incrocio le dita. Ho corso contro di lui per tanti anni.

"Andiamo molto d’accordo e, senza dubbio, oggi è il pilota più sincero in griglia. Le sue capacità in pista parlano da sole, e i numeri lo dimostrano. È bello vederlo ancora lì a lottare e usare la sua influenza in modo positivo", ha aggiunto il quattro volte campione del mondo.

Hamilton si trovava nel pieno della sua era d’oro con la Mercedes quando Vettel provava a riportare la Ferrari ai vertici, dando vita a duelli intensi per il titolo nel 2017 e 2018. Durante il periodo di Vettel a Maranello, Hamilton ha conquistato cinque titoli, mentre il suo compagno Nico Rosberg ne ha vinto uno nel 2016.

Dopo i quattro titoli consecutivi vinti tra il 2010 e il 2013 con la Red Bull, Vettel ha dovuto cedere il passo al dominio Mercedes a partire dai cambi regolamentari del 2014. Proprio in quell’anno, decise di lasciare la Red Bull a fine stagione per iniziare la sua avventura in rosso con la Ferrari.

Quanto guadagnerà Lewis Hamilton in Ferrari?

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Hamilton potrebbe optare per uno stipendio base più basso, che potrebbe però aumentare in modo significativo grazie ai bonus legati alle prestazioni.

Il quotidiano italiano riporta che Hamilton guadagnerà 40 milioni di euro a stagione. Il contratto di Hamilton avrebbe una durata di due stagioni, con un’opzione per un terzo anno.

Con l’aggiunta dei bonus, il sette volte campione del mondo potrebbe arrivare a guadagnare facilmente 100 milioni di euro in due anni.

