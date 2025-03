Kimi Antonelli riceve un premio inaspettato al GP di Cina

Kimi Antonelli è rimasto sorpreso dopo il Gran Premio di Cina, realizzando una vittoria inaspettata.

Il giovane 18enne è stato insignito del titolo di "Pilota del Giorno" dopo la gara domenicale a Shanghai, con il vincitore Oscar Piastri e il suo compagno Oliver Bearman a fare da spunto per il voto favorevole dei tifosi.

Questo riconoscimento, scelto dai fan di tutto il mondo, celebra quei protagonisti spesso sottovalutati durante un intenso weekend di Gran Premio.

Fino ad ora, Antonelli ha già fatto colpo in Mercedes nelle prime fasi della sua stagione di esordio in F1, raccogliendo preziosi punti ad ogni opportunità.

Antonelli si intitola "Pilota del Giorno" al Gran Premio di Cina

Il giovane italiano è considerato la prossima grande rivelazione, la risposta di Mercedes a Max Verstappen, tanto da guadagnarsi l'apprezzamento particolare del direttore del team, Toto Wolff. Appena venuta a conoscenza della vittoria ottenuta in Cina, Wolff ha annunciato con entusiasmo sulle radio del team: Kimi, Pilota del Giorno! L'ho appena visto sul display.

Visibilmente perplesso, Antonelli ha reagito: "Io? È strano", dopo aver chiuso la gara in ottava posizione. In seguito, grazie alle squalifiche di Lewis Hamilton e Charles Leclerc, la sua posizione in classifica è migliorata fino al sesto, come emerge dalla nota ufficiale.

Wolff ha aggiunto con un tono scherzoso: "Credo che il merito sia del tuo portamento e della tua solida base di fan… e, ovviamente, anche dell'immagine trasmessa dal tuo ingegnere di pista", riferendosi a Peter "Bono" Bonnington, che in passato era stato responsabile della parte tecnica per Lewis Hamilton in Mercedes. Attualmente, le Silver Arrows occupano il secondo posto nella classifica dei costruttori, conseguenza anche della doppia squalifica della Ferrari in Cina, mentre Antonelli e il compagno di squadra George Russell continuano a collezionare i punti fondamentali per la loro prima stagione in campionato.

