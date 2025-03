ULTIMA ORA: Lawson lascia la Red Bull!

Red Bull sta valutando seriamente di separarsi da Liam Lawson in vista del Gran Premio del Giappone. Il team e il giovane pilota si trovano nel bel mezzo di una fase d’allarme, dopo una prestazione deludente in Cina che ha visto Lawson concludere al 15° posto, partendo dalla coda della griglia. Nonostante un inizio stagione che prometteva bene, il pilota è ora sotto una pressione inaspettata e la dirigenza non esclude la possibilità di cambiare il compagno di squadra alla prossima gara, se le prestazioni non dovessero migliorare ulteriormente.

Da anni occupare il secondo sedile in Red Bull Racing rappresenta una delle sfide più insidiose. Verstappen, tuttora elemento insostituibile, guida con uno stile di gara poco convenzionale che rende difficile per gli altri piloti restare al suo livello. Dopo l’uscita di Daniel Ricciardo, solo Checo Pérez è riuscito finora a tenere testa al fenomeno olandese, mentre Lawson rischia di segnare un record negativo nella storia della scuderia austriaca.

Correlato: L'errore della Ferrari che ha ROVINATO la qualifica di Leclerc e Hamilton!

Cosa ha dichiarato Helmut Marko sul futuro di Liam Lawson

Quest'anno Lawson si trova al centro dell’attenzione, poiché è stato scelto in maniera sorprendente al posto di Yuki Tsunoda per sostituire Pérez. Il suo debutto in squadra si è rivelato tutt'altro che semplice: il pilota ha chiuso le qualifiche al ventesimo posto, costringendolo a partire dalla parte posteriore della griglia durante il Gran Premio di Cina, per poi finire al 15°. Nel frattempo, i compagni come Isack Hadjar e lo stesso Tsunoda hanno ottenuto risultati decisamente superiori, alimentando i dubbi sul futuro di Lawson in una delle contese più difficili del paddock.

Circolano voci secondo cui Tsunoda potrebbe essere richiamato in Red Bull Racing in sole due settimane, addirittura prima del Gran Premio di casa in Giappone. In un’intervista alla versione francese di Motorsport.com, Helmut Marko ha commentato:

"Sì, perché no?", sottolineando come Yuki non sia più lo stesso di qualche anno fa, ma sia ora nel migliore stato della sua carriera. Una cosa è certa: se le prestazioni non miglioreranno, Red Bull non esiterà ad intervenire, continuando una prassi che ha caratterizzato il team in numerose occasioni passate.

Guarda i GP di questa stagione in 4K UHD con F1 TV Premium, ora con una prova gratuita di 7 giorni! Fare clic QUI.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato