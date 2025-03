Mercedes commette un errore DOLOROSO con Antonelli a causa di Hamilton

L'ex ingegnere di Lewis Hamilton e Mercedes, Peter "Bono" Bonnington, ha commesso un imprevisto errore durante il Gran Premio di Cina.

Bonnington ora lavora come ingegnere di gara per il prodigio sedicenne Kimi Antonelli, che ha sostituito Hamilton dopo che il sette volte campione ha deciso di entrare in Ferrari per il 2025.

Durante la sessione di qualificazione in Cina, Bonnington ha confuso il nuovo pilota della Mercedes con il precedente, annunciando in radio in italiano "copiato Lewis" prima di rettificare l'errore con evidente imbarazzo. Questo episodio ha sottolineato, ancora una volta, le difficoltà che accompagnano il passaggio generazionale all'interno della scuderia in un periodo di grandi cambiamenti.

Bonnington ha lavorato al fianco di Hamilton per dodici stagioni, contribuendo insieme a ottenere sei titoli mondiali e 84 Gran Premi. Il suo ruolo fondamentale nella macchina e nella strategia di gara gli ha lasciato un segno indelebile nel mondo della Formula 1, culminando in una carriera ricca di successi e momenti memorabili.

Bonnington sente la mancanza di Hamilton

Hamilton aveva instaurato un legame profondo con "Bono", come dimostrato dalle celebrazioni condivise dopo la vittoria nel Gran Premio di Gran Bretagna 2024, il primo successo del pilota in quasi tre anni. Bonnington, visibilmente emozionato, si è unito a Hamilton sul podio per festeggiare quel momento indimenticabile, che ha contraddistinto l'ultima stagione di una collaborazione storica.

Nel frattempo, Mercedes e Hamilton hanno chiuso un capitolo del passato, mentre Antonelli continua a impressionare nei suoi primi due weekend in pista da esordiente. Il giovane pilota ha terminato quarto in Australia e ottavo in Cina, garantendosi punti preziosi in entrambe le gare e contribuendo a colmare il vuoto lasciato dall'addio del sette volte campione.

