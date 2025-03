Hamilton svela il fattore che lo avvicina alla vittoria del GP di Cina

Lewis Hamilton ha svelato un dettaglio che potrebbe avvicinarlo alla vittoria nel Gran Premio di Cina 2025 di Formula 1.

Parlando con la stampa dopo aver conquistato la pole per la Sprint Race, il sette volte campione del mondo ha dichiarato: "Ringrazio i tifosi, il pubblico qui è fantastico. Non mi aspettavo questo risultato, ma sono felice e orgoglioso.

"L’ultima gara per noi è stata un disastro. Sapevamo che la macchina aveva potenziale, ma non siamo riusciti a sfruttarlo. Siamo arrivati qui, su un circuito che adoro, in un posto bellissimo, con un meteo perfetto, e la macchina ha risposto subito.

"Il team ha fatto un lavoro incredibile nella preparazione. Sono un po’ sorpreso, non riesco a credere di aver fatto la pole. È solo la Sprint, ma anche il nostro passo gara è molto buono. Dove ho fatto la differenza? Non lo so, devo guardare i dati.

"Il mio primo settore è stato forte, probabilmente è lì che ho guadagnato di più. Ma il miglioramento è stato costante durante tutto il giro. C’è ancora margine per crescere e cercherò di trovarlo nella prossima qualifica. Vedere il numero uno sulla macchina rossa è qualcosa di incredibile.

"La Sprint? Non so cosa aspettarmi. Sarà la mia prima vera simulazione di gara, proprio come domenica sarà la mia prima vera gara con il rosso. Spero di reggere, ma McLaren è veloce, e anche Max. Siamo messi bene," ha concluso.

Per quanti anni ha firmato Lewis Hamilton con Ferrari?

Secondo quanto riportato dal giornalista italiano Leo Turrini, l’accordo tra Lewis Hamilton e Ferrari non sarà di breve durata: "È la notizia del millennio per la F1. Hamilton ha firmato un contratto 2+1, con un’opzione anche per il 2026.

"Vedere Lewis vestito di rosso sembrava un sogno irraggiungibile. Siamo davanti a un evento storico: mai un pilota così titolato era approdato in Ferrari. Michael Schumacher aveva vinto due Mondiali prima di arrivare a Maranello. Siamo davanti a qualcosa di straordinario. Come dice Mogol: se funzionerà o meno, lo scopriremo solo vivendo", ha dichiarato a Sky Sport 24.

Nell’annuncio ufficiale di Ferrari sul suo ingaggio, si legge che Hamilton ha firmato un contratto di più anni: "La Scuderia Ferrari è lieta di annunciare che Lewis Hamilton si unirà alla squadra nel 2025 con un contratto pluriennale."

Inoltre, non si può ignorare il fatto che si tratti di un accordo estremamente redditizio per il pilota britannico. Hamilton avrà uno degli stipendi più alti della griglia, consolidando la sua posizione tra i piloti più pagati della Formula 1.

