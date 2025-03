Le MIGLIORI notizie per Antonelli per il resto del weekend in Cina

Andrea Kimi Antonelli ha condiviso la notizia più incoraggiante in vista del resto del weekend del Gran Premio di Cina.

Il giovane pilota italiano, in un’intervista con la stampa, ha commentato così il venerdì di attività a Shanghai: “Mi sono sentito bene in macchina per tutta la qualifica sprint.

“La mia Q2 è stata particolarmente buona e speravo di migliorare ancora in Q3. Però, con la mescola soft ho avuto difficoltà nel primo settore. Le gomme erano troppo fredde e credo che non siamo riusciti a scaldarle abbastanza nel giro di lancio.

“La parte positiva è che questa qualifica è andata meglio rispetto a Melbourne e continuo ad imparare. Vediamo cosa possiamo fare domani. Partendo dalla settima posizione, ci sarà da lavorare, ma oggi mi sono sentito a mio agio e fiducioso con la macchina.

“Il mio passo con la gomma media è stato particolarmente buono, quindi spero che si veda anche nel resto del weekend, con tutte le mescole” ha concluso.

Perché Kimi Antonelli è considerato il 'Nuovo Max Verstappen'?

Nato nel 2006, Kimi Antonelli è cresciuto in un ambiente di pura passione per il motorsport. Suo padre, Marco, era un pilota ed è proprietario del team AKM Motorsport, che compete nel Campionato Italiano di F4.

Antonelli ha iniziato la sua carriera a soli sette anni nei kart, mostrando fin da subito un talento straordinario. Due anni dopo, ha vinto la Grand Final Internazionale EasyKart, confermando il suo potenziale. Nel 2018 ha affinato le sue abilità nella serie WSK, vincendo la finale della WSK Champions Cup 60 Mini e la finale internazionale della ROK Cup.

L'anno successivo ha dominato la WSK Super Master Series e la Euro Series, arrivando persino quinto al suo debutto nel Campionato Mondiale FIA. Risultati che non sono passati inosservati agli occhi di Toto Wolff, che lo ha immediatamente inserito nella Mercedes Junior Academy.

Nel 2021 ha fatto il salto alle monoposto, competendo nei campionati di F4 in Italia e negli Emirati Arabi Uniti. Sebbene il suo debutto in Italia lo abbia visto ottenere alcuni podi, è stato negli Emirati che ha brillato davvero, conquistando due vittorie e terminando terzo in classifica generale.

L'anno successivo è tornato nel campionato italiano di F4, questa volta da protagonista assoluto. Ha dominato la stagione, conquistando il titolo con ben 13 vittorie e pole position in quasi tutte le gare. Ha replicato il suo successo anche nella serie ADAC F4, vincendo il titolo con 9 vittorie e 12 podi.

Tutti questi successi lo hanno proiettato direttamente sulla griglia di partenza della Formula 1, dove correrà fianco a fianco con Max Verstappen, Lewis Hamilton, Fernando Alonso e gli altri grandi della categoria. Perfino Hamilton ha speso parole di grande stima per il giovane italiano, e anche Fernando Alonso ha commentato il suo arrivo in F1.

