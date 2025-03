Dopo il weekend complicato in Australia, la Ferrari ha mostrato segnali di ripresa nel primo turno di prove libere del Gran Premio di Cina.

Il più veloce della sessione è stato Lando Norris, che ha firmato un giro in 1:31.504, precedendo di 454 millesimi un ritrovato Charles Leclerc, secondo al termine della sessione.

Alle loro spalle si sono piazzati gli altri due alfieri di McLaren e Ferrari, con Oscar Piastri davanti a Lewis Hamilton. La top 10 si è completata con George Russell, Nico Hülkenberg, Alexander Albon, Fernando Alonso, il giovane Kimi Antonelli e Yuki Tsunoda.

Giornata in salita per Carlos Sainz, che non ha montato le gomme soft nel finale e ha chiuso solo 15°. Max Verstappen, pur mostrando un buon passo, non è riuscito a mettere insieme un giro veloce e ha chiuso addirittura in 16ª posizione.

Posizione Pilota 1 Lando Norris 2 Charles Leclerc 3 Oscar Piastri 4 Lewis Hamilton 5 George Russell 6 Nico Hulkenberg 7 Alexander Albon 8 Fernando Alonso 9 Kimi Antonelli 10 Yuki Tsunoda 11 Oliver Bearman 12 Lance Stroll 13 Esteban Ocon 14 Pierre Gasly 15 Carlos Sainz 16 Max Verstappen 17 Isack Hadjar 18 Liam Lawson 19 Gabriel Bortoleto 20 Jack Doohan

Come sta andando il Campionato Piloti dopo il GP di Australia 2025?

Il Gran Premio d’Australia ha regalato una delle gare più caotiche degli ultimi anni, mettendo fine al dominio di Max Verstappen come leader del Campionato Piloti.

Lando Norris è il nuovo leader del Campionato Piloti di F1 in questo inizio di stagione 2025, dopo una gara difficilissima sul tracciato di Albert Park.

I piloti spagnoli hanno vissuto un incubo a Melbourne, poiché entrambi sono stati costretti al ritiro. Carlos Sainz e Fernando Alonso hanno avuto incidenti che li hanno messi fuori gioco.

Anche i rookie hanno pagato caro il debutto sotto la pioggia, con i ritiri di Isack Hadjar, Gabriel Bortoleto, Jack Doohan e Liam Lawson. Tuttavia, tra i debuttanti uno ha brillato su tutti: Andrea Kimi Antonelli, il pilota già soprannominato il “Nuovo Max Verstappen”, ha risposto alle aspettative chiudendo con uno straordinario quarto posto.

L’esordio di Lewis Hamilton con la Ferrari è stato complicato: per i due piloti del Cavallino Rampante il weekend si è concluso con risultati deludenti e entrambi hanno terminato nelle retrovie.

1. Lando Norris 25 punti

2. Max Verstappen 18 punti

3. George Russell 15 punti

4. Andrea Kimi Antonelli 12 punti

5. Alexander Albon 10 punti

6. Lance Stroll 8 punti

7. Nico Hülkenberg 6 punti

8. Charles Leclerc 4 punti

9. Óscar Piastri 2 punti

10. Lewis Hamilton 1 punto

11. Pierre Gasly 0 punti

12. Yuki Tsunoda 0 punti

13. Esteban Ocon 0 punti

14. Oliver Bearman 0 punti

15. Liam Lawson 0 punti

16. Gabriel Bortoleto 0 punti

17. Fernando Alonso 0 punti

18. Carlos Sainz 0 punti

19. Isack Hadjar 0 punti

20. Jack Doohan 0 punti

