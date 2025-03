Qualifiche F1 oggi: canali TV in diretta e programmi per il GP cinese 2025

I briefing della F1 inizieranno questo sabato in vista del secondo Gran Premio della stagione 2025, che si svolgerà in Cina e segnerà anche la prima gara Sprint dell'anno.

Nel prossimo appuntamento al circuito internazionale di Shanghai, Lewis Hamilton tenterà di trarre il meglio in Ferrari, mentre Andrea “Kimi” Antonelli si confermerà come una vera rivelazione e Carlos Sainz debutterà con la Williams. Nel frattempo, Aston Martin e Fernando Alonso torneranno in pista dopo le complicazioni sorte in Australia a causa dell’eccesso di ghiaia sulla carreggiata.

Di qui a giovedì a Shanghai, ecco tutto quello che devi sapere sugli orari e i canali televisivi per seguire l’evento in diretta negli Stati Uniti, in Messico, in Colombia, in Argentina, in Spagna e in Italia.

Sprint - Sabato 22 marzo 2025

Stati Uniti (orario Pacifico): 20:00 (Venerdì 21 marzo) Messico: 21:00 (Venerdì 21 marzo) Stati Uniti (orario centrale): 22:00 (Venerdì 21 marzo) Colombia: 22:00 (Venerdì 21 marzo) Stati Uniti (orario orientale): 23:00 (Venerdì 21 marzo) Argentina: 00:00 Spagna e Italia: 04:00

Qualifiche Gran Premio di Cina - Sabato 22 marzo 2025

Stati Uniti (orario Pacifico): 00:00 Messico: 01:00 Stati Uniti (orario centrale): 02:00 Colombia: 02:00 Stati Uniti (orario orientale): 03:00 Argentina: 04:00 Spagna e Italia: 08:00

Come seguire in diretta le prove di F1 in TV oggi?

Le emittenti che detengono i diritti per la F1 trasmetteranno in diretta l’azione da Shanghai. Consulta la programmazione locale:

Stati Uniti: ESPN, ESPN Deportes Spagna: DAZN Italia: Sky Sport F1 Messico: Fox Sports Colombia: Disney+ Argentina: Disney+

F1TV Pro è disponibile anche in alcuni paesi selezionati.

