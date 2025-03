Il padre di Hamilton rilascia una dichiarazione dopo il debutto in Ferrari

Anthony Hamilton, padre di Lewis Hamilton, ha commentato il debutto alquanto deludente del pilota 40enne nell'entrare a far parte della scuderia Ferrari in Formula 1.

Nella sua prima gara con la squadra italiana, Lewis Hamilton ha concluso in decima posizione al Gran Premio d’Australia, una giornata segnata da condizioni umide e caotiche. Nonostante il sette volte campione del mondo sapesse che sarebbe stata una sfida, il pilota non ha potuto nascondere la frustrazione dovuta a un inizio complicato nel suo nuovo ambiente.

Hamilton ha spiegato che il funzionamento della Ferrari è molto diverso da quello a cui era abituato in Mercedes, criticando la comunicazione del team: infatti, non gli è stato informato tempestivamente sulla quantità di pioggia, costringendolo a passare troppo tardi ai pneumatici intermedi.

Correlato: L'errore della Ferrari che ha ROVINATO la qualifica di Leclerc e Hamilton!

Molte lezioni dalla prima gara

"Alla fine della giornata, l’importante è aver completato la gara e aver tagliato il traguardo," ha commentato Anthony a Sky Sports F1. "Con così pochi giri e poco tempo in pista, sapevamo che ci sarebbero state delle difficoltà. Tuttavia, siamo piuttosto soddisfatti: questa esperienza ci ha permesso di capire cosa va migliorato, cosa cambiare e quale direzione prendere. In definitiva, è stata un’esperienza estremamente positiva."

Anthony, che era già stato elogiato per aver confortato Isack Hadjar dopo il suo esordio travagliato in acqua, ha aggiunto: "Sarebbe stato fantastico partire subito in testa, ma forse sarebbe stato troppo facile. Noi amiamo le sfide e proprio questa è la motivazione per lavorare ancora più duramente."

Guarda il GP della Cina in 4K UHD con F1 TV Premium, ora con una prova gratuita di 7 giorni! Fare clic QUI.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato