Antonelli, Bortoleto e Doohan; Il brutale verdetto di Marko sui debuttanti della F1

L’advisor della Red Bull, Helmut Marko, ha espresso dure critiche nei confronti di alcuni dei nuovi piloti che faranno il salto in Formula 1 nel 2025.

La stagione 2025 ha debuttato questo weekend con il Gran Premio d’Australia a Melbourne, accogliendo numerosi volti nuovi. In griglia troviamo quattro piloti ufficiali alle prime armi – coloro che hanno preso parte a due Gran Premi o meno – e due conducenti che, dopo aver fatto da riserva, entrano a far parte delle file a tempo pieno: Liam Lawson di Red Bull e Ollie Bearman di Haas. I quattro novizi sono invece Kimi Antonelli, Isack Hadjar, Gabriel Bortoleto e Jack Doohan.

Gabriel Bortoleto ha vinto il campionato di F2 2024

Numerosi novizi entrano in F1 nel 2025

La classe della F1 2025

Hadjar e Bortoleto sembrano essere i favoriti per la stagione, dopo aver combattuto una battaglia serrata per il titolo in F2 nel 2024. Antonelli e Bearman, invece, attirano l’attenzione per i loro legami rispettivamente con Mercedes e Ferrari. Bortoleto ha conquistato il campionato di F2 superando Hadjar di 22,5 punti, con una decisione che si è definita nelle ultime gare della stagione ad Abu Dhabi.

La gara di domenica si è rivelata un vero e proprio battesimo del fuoco per i novizi. Durante il giro di formazione Hadjar ha perso il controllo e, alla prima curva, Jack Doohan ha finito in modo drammatico. In seguito, in condizioni estremamente scivolose, sia Bortoleto che Lawson hanno abbandonato la pista, lasciando in gara soltanto Antonelli e Bearman.

Il ventenne brasiliano Bortoleto diventa il primo pilota del suo paese a competere a tempo pieno in Formula 1 dal 2017, anno in cui Felipe Massa si ritirò dopo aver collezionato 11 vittorie e 41 podi. Nonostante i successi in F2 e F3, i risultati di Bortoleto non sono riusciti a impressionare il veterano consulente di Red Bull, 81 anni, il quale gli ha attribuito un giudizio severo prima del suo debutto nel Gran Premio.

"Lo considero un pilota di 'B'", ha dichiarato Marko a Servus TV. "È un pilota molto intelligente: ha vinto il campionato di Formula 3, nonostante abbia ottenuto una sola vittoria e tenda a evitare i problemi. In Formula 2, si è limitato a due successi. Sa portare la macchina al traguardo in sicurezza, gestendo bene la strategia e i pneumatici, ma non percepisco in lui quella velocità pura."

Questa valutazione è in netto contrasto con l’opinione sul giovane pilota della Red Bull, Hadjar, che è stato vice-campione in F2 nel 2024, perdendo il titolo per soli quattro o cinque punti. "I nostri analisti hanno calcolato che ha perso circa 80 punti a causa di problemi tecnici e altri inconvenienti, dimostrando così la sua grande rapidità. Sono convinto che, se continuerà a svilupparsi e imparerà a controllare le sue emozioni, potrà raggiungere il livello A", ha spiegato Marko.

Infine, nel valutare le prestazioni come in un esame, Marko ha assegnato al pilota di Alpine, Doohan, una categoria "C".

