La posizione FORTE di Hamilton sull'ingegnere della Ferrari

Los commenti di Lewis Hamilton nei confronti del nuovo ingegnere di gara della Ferrari, Riccardo Adami, sono stati svelati dal sette volte campione del mondo dopo il Gran Premio d’Australia.

Il debutto alla guida della vettura rossa si è rivelato complicato: il pilota britannico ha concluso al decimo posto a Melbourne, ottenendo così solo un punto.

Hamilton si è mostrato visibilmente frustrato durante la gara e ha avuto intensi scambi con il suo nuovo collega. La comunicazione via radio si è rivelata il nodo della questione, poiché il pilota ha ritenuto di ricevere troppe informazioni durante la corsa, chiedendo spesso di poter concentrarsi maggiormente senza troppe indicazioni. Tale approccio si contrappone nettamente al rapporto consolidato con Peter “Bono” Bonnington durante il suo periodo in Mercedes.

Riccardo Adami, il nuovo ingegnere di Hamilton

Peter “Bono” Bonnington ha condiviso momenti speciali con Hamilton in Mercedes

Era prevedibile, visto che Hamilton e Adami sono ancora in fase di conoscenza reciproca. Basta ripensare alla dinamica comunicativa tra Max Verstappen e Gianpiero Lambiase per comprendere che scambi intensi via radio non annunciano necessariamente problemi.

L'opinione di Lewis Hamilton su Riccardo Adami

Dopo la gara, Hamilton si è subito affrettato a dissipare ogni dubbio riguardo alle comunicazioni in pista.

Il pilota, 40 anni, ha espresso dispiacere per aver perso l’occasione di entrare ai box proprio quando il meteo stava cambiando, sottolineando però che questo weekend si è rivelato un’importante esperienza di apprendimento.

Lewis Hamilton si è classificato al decimo posto a Melbourne

"Credo che Riccardo abbia fatto un ottimo lavoro," ha dichiarato Hamilton. "Stiamo ancora imparando a conoscerci e, con il tempo, analizzeremo nel dettaglio tutti i commenti e le osservazioni che ho condiviso. Normalmente non gradisco ricevere troppe indicazioni durante una gara; se ne ho bisogno, le chiedo direttamente. Ma oggi lui ha dato il massimo e insieme rivedremo ogni aspetto. Purtroppo, alla fine mi è stato comunicato che si sarebbe trattato solo di un breve acquazzone. Dato che il resto della pista rimaneva asciutto, ho deciso di restare in una zona di massima aderenza, ignaro che la pioggia si intensificasse nei momenti finali. Mi è mancata quell’informazione cruciale proprio quando serviva."

