Nuova PROTESTA di Lewis Hamilton su Verstappen

Lewis Hamilton ha lanciato una nuova stoccata a Max Verstappen, uno dei suoi più grandi rivali in Formula 1.

Il sette volte campione ha parlato delle comunicazioni radio tra piloti e ingegneri, suggerendo che in passato ci siano stati toni ben più accesi rispetto a quelli visti di recente. E, tra le righe, ha fatto un chiaro riferimento alla relazione tra Verstappen e il suo storico ingegnere di pista, Gianpiero Lambiase.

In un’intervista a Sky Sports F1, Hamilton ha spiegato che il suo recente scambio con il suo ingegnere di pista è stato ingigantito: "Tutti hanno esagerato un po’ la situazione. È stato solo un normale botta e risposta: ho fatto una richiesta in modo educato, senza insulti o parole offensive.

"In quel momento avevo difficoltà con la macchina e dovevo concentrarmi al massimo. Stiamo ancora imparando a conoscerci e, visto che ha già lavorato con altri campioni, non ci sono problemi tra noi. Se ascoltate certe comunicazioni radio di altri team, vi accorgerete che sono state molto più dure delle mie.

"Purtroppo, i media non parlano mai di quello che quel povero uomo [Lambiase] ha dovuto sopportare da Max in questi anni, ma si soffermano su ogni minimo scambio che ho con il mio ingegnere. È qualcosa che si impara a capire con il tempo.”

"Alla fine, si tratta solo di conoscersi. Gli ho detto: ‘Amico, non ho bisogno di quell’informazione in quel momento, ma se devi darmela, preferisco che arrivi in questo modo.’ So cosa mi serve in macchina e quando. Non ci sono problemi, tutto si risolve con un sorriso e si va avanti”, ha concluso.

Come sta andando il Campionato Piloti dopo il GP di Australia 2025?

Il Gran Premio d’Australia ha regalato una delle gare più caotiche degli ultimi anni, mettendo fine al dominio di Max Verstappen come leader del Campionato Piloti.

Lando Norris è il nuovo leader del Campionato Piloti di F1 in questo inizio di stagione 2025, dopo una gara difficilissima sul tracciato di Albert Park.

I piloti spagnoli hanno vissuto un incubo a Melbourne, poiché entrambi sono stati costretti al ritiro. Carlos Sainz e Fernando Alonso hanno avuto incidenti che li hanno messi fuori gioco.

Anche i rookie hanno pagato caro il debutto sotto la pioggia, con i ritiri di Isack Hadjar, Gabriel Bortoleto, Jack Doohan e Liam Lawson. Tuttavia, tra i debuttanti uno ha brillato su tutti: Andrea Kimi Antonelli, il pilota già soprannominato il “Nuovo Max Verstappen”, ha risposto alle aspettative chiudendo con uno straordinario quarto posto.

L’esordio di Lewis Hamilton con la Ferrari è stato complicato: per i due piloti del Cavallino Rampante il weekend si è concluso con risultati deludenti e entrambi hanno terminato nelle retrovie.

