Significativa l'assenza della Ferrari dal GP di Cina

Ferrari si prepara a ulteriori colpi di scena dopo un inizio incerto nella stagione 2025 di Formula 1.

Dopo un Gran Premio d’Australia che non ha soddisfatto le aspettative, la scuderia si dirige verso il Gran Premio di Cina a Shanghai, ma senza uno dei suoi pilastri fondamentali nel box. Il debutto a Melbourne, disputato la scorsa domenica in condizioni difficili, ha evidenziato l’urgenza di apportare cambiamenti sostanziali. Questi segnali indicano chiaramente la necessità di strategie correttive immediate per recuperare il terreno perso.

Le prestazioni in pista hanno riservato alcune sorprese. Tutti gli occhi erano puntati su Lewis Hamilton, che ha disputato la sua prima gara competitiva con il celebre team italiano, ma ha concluso al decimo posto, due posizioni dietro il nuovo compagno Charles Leclerc. Nel frattempo, Lando Norris ha tagliato il traguardo per primo, con un vantaggio di un secondo su Max Verstappen della Red Bull, mentre George Russell ha completato il podio, delineando un quadro di sfide sempre più accese.

Lewis Hamilton e Charles Leclerc hanno affrontato una difficile giornata a Melbourne

La F1 si dirige verso Shanghai per il Gran Premio cinese 2025

Correlato: L'errore della Ferrari che ha ROVINATO la qualifica di Leclerc e Hamilton!

Chi manca a Shanghai?

Dopo aver messo sotto pressione potenziali campioni come McLaren nell’intera stagione 2024, Ferrari è decisa a migliorare ulteriormente. Tuttavia, il team deve ancora recuperare terreno rispetto a rivali come Mercedes, che ha collezionato ben 27 punti ad Albert Park. Il direttore della scuderia, Fred Vasseur, è fiducioso che in Cina si registreranno progressi significativi, nonostante l’assenza del direttore tecnico Loic Serra. Quest’ultimo, che aveva collaborato con Hamilton in Mercedes prima di approdare in Ferrari, tornerà in squadra per il Gran Premio del Giappone, previsto per il primo weekend di aprile.

Loic Serra (secondo da sinistra) ha lavorato al fianco di Lewis Hamilton in Mercedes

Secondo il Corriere Della Serra, il tecnico francese è rientrato a Maranello nell’ambito di una strategia volta a decifrare i segreti del SF-25 e a liberarne tutto il potenziale. GPFans ha contattato Ferrari per richiedere un commento ufficiale.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato