SCANDALO confermato in Ferrari

Christian Danner non è affatto soddisfatto del modo in cui Ferrari ha gestito un episodio di comunicazione durante il Gran Premio d’Australia.

L’ex pilota tedesco ha criticato aspramente la risposta di Bryan Bozzi a un problema segnalato in radio da Charles Leclerc, definendola addirittura “scandalosa”. La gara, inaugurale dell’anno, aveva suscitato grandi aspettative dopo un inverno travagliato in Italia e prometteva una nuova linfa per la Scuderia grazie anche all’arrivo di Lewis Hamilton e a un buon rendimento nelle gare finali del 2024. Tuttavia, ad Albert Park le cose non sono andate come sperato.

In Australia, la situazione si è ulteriormente complicata: Fred Vasseur e il suo team hanno totalizzato solo cinque punti esigui, incorsi in decisioni strategiche dubbie e in una comunicazione che ha lasciato a desiderare. Durante la corsa, si è verificato uno scambio curioso tra Leclerc e il suo ingegnere. Il pilota monegasco, ostacolato dalle imprevedibili condizioni meteo, aveva segnalato che il sedile era inavvertitamente inondato, un problema che avrebbe richiesto una risposta tempestiva e precisa.

Risposta dell'ingegnere di Leclerc: "scandalosa"

Nel corso della gara, l’ingegnere Bozzi ha replicato in modo piuttosto superficiale, attribuendo il malfunzionamento semplicemente all'effetto dell’acqua, una spiegazione che Leclerc ha prontamente contestato con una punta di ironia. Danner ritiene che, di fronte a un guasto, si sarebbe dovuto evidenziare il problema reale – magari riconoscendo una possibile perdita dalla bottiglia d’acqua – invece di affidarsi a commenti banali. Questo episodio ha messo in luce gravi lacune nella comunicazione interna alla Scuderia.

Il caso ha riacceso il dibattito sulle difficoltà comunicative che affliggono il team Ferrari. Anche Lewis Hamilton ha espresso qualche perplessità nei confronti del suo nuovo ingegnere di gara, pur riconoscendone l’impegno finale. Fred Vasseur stesso ha ammesso la necessità di migliorare la coordinazione tramite radio, e con il Gran Premio di Cina ormai alle porte, la tifoseria spera in correzioni decisive che possano trasformare queste criticità in un vantaggio per affrontare con successo le sfide della nuova stagione.

