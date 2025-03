La PIOGGIA tornerà? Previsioni meteo per il GP di Cina 2025

Tras un inizio di stagione molto promettente, la seconda giornata del mondiale di Formula 1 si svolgerà questo weekend a Shanghai con il Gran Premio di Cina.

Lando Norris ha conquistato una vittoria spettacolare al Gran Premio d’Australia, mettendo in luce la forza della sua McLaren e superando per un soffio il detentore del titolo, Max Verstappen della Red Bull, mentre George Russell ha chiuso in terza posizione per Mercedes.

Adesso gli occhi sono puntati sulla Cina, dove Ferrari e il duo formato da Charles Leclerc e Lewis Hamilton mirano a riscattarsi dopo aver chiuso rispettivamente ottava e decima a Melbourne. Il circuito di Albert Park ha offerto ai piloti una prova dura, con improvvisi acquazzoni e piste scivolose che hanno ridotto al minimo gli errori. Resta da vedere come il meteo influenzerà il Gran Premio di Cina, considerato che a Shanghai la pioggia non è una novità. Per questo motivo, conviene seguire le ultime previsioni direttamente su GPFans durante tutta la settimana.

Previsioni meteo per il Gran Premio di Cina

Venerdì, 21 marzo: Allenamenti e qualifiche sprint

La prima sessione di allenamenti avrà inizio alle 11:30 ora locale, con temperature miti attorno ai 20 gradi e senza alcun rischio di pioggia. I piloti dovranno però far fronte a una leggera brezza lungo la rettilinea principale. In vista della qualificazione sprint, prevista per le 15:30, si attende un incremento di alcuni gradi e un lieve intensificarsi del vento, quei dettagli che potrebbero fare la differenza.

Sabato, 22 marzo: Sprint e qualifiche

La sessione sprint scatta alle 11:00 e si prospettano condizioni analoghe a quelle del giorno precedente, senza possibilità di precipitazioni. Le qualifiche, invece, partiranno alle 15:00 in un clima più caldo, con temperature che si aggireranno intorno ai 24 gradi, pronte a dare il via all’azione ufficiale.

Domenica, 23 marzo: Gara

La giornata di gara si preannuncia favorevole, con temperature che raggiungeranno i 26 gradi nell’ora precedente la partenza e rimarranno costanti durante il Gran Premio. Una leggera brezza proveniente da ovest tornerà, simile a quella riscontrata durante gli allenamenti. Anche se il cielo resterà per lo più coperto, non sono attese precipitazioni. Queste condizioni stabili potrebbero avvantaggiare piloti come Hamilton, che ancora devono trovare il giusto ritmo con Ferrari, essendo stato a disposizione solo un’ora di prova durante il weekend.

