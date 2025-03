CONFERMATO: la Ferrari perde un membro per il GP di Cina!

È stato confermato che Ferrari subirà un'assenza importante in vista del prossimo Gran Premio di Cina 2025 di Formula 1.

Secondo quanto riportato da Corriere.it, il team di Maranello dovrà fare a meno di una figura chiave nella prossima tappa del campionato: "Il direttore tecnico Loïc Serra non sarà presente a Shanghai, è tornato in Italia come previsto e tornerà a Suzuka.

"Dalla sede di Maranello, avrà il compito di risolvere i misteri della SF-25 e sbloccarne il potenziale, se questo esiste. Seguirà inoltre il lavoro al simulatore in questa settimana.

"Come responsabile delle prestazioni, ha già lavorato con Hamilton, sa cosa vuole e quale direzione può indicargli. Lewis ha richiesto modifiche a partire da questo weekend.

"Ha bisogno di accelerare la curva di apprendimento e ritrovare fiducia per proseguire al meglio. Restano solo pochi giorni per "validare" il setup nel simulatore, un processo cruciale prima di arrivare in pista.

"A Melbourne, la configurazione di base non era adatta. Sabato, dopo la qualifica, è emerso che il problema era legato alla necessità di alzare la macchina per verificare l'usura del fondo", si legge nel report.

Come sta andando il Campionato Piloti dopo il GP di Australia 2025?

Il Gran Premio d’Australia ha regalato una delle gare più caotiche degli ultimi anni, mettendo fine al dominio di Max Verstappen come leader del Campionato Piloti.

Lando Norris è il nuovo leader del Campionato Piloti di F1 in questo inizio di stagione 2025, dopo una gara difficilissima sul tracciato di Albert Park.

I piloti spagnoli hanno vissuto un incubo a Melbourne, poiché entrambi sono stati costretti al ritiro. Carlos Sainz e Fernando Alonso hanno avuto incidenti che li hanno messi fuori gioco.

Anche i rookie hanno pagato caro il debutto sotto la pioggia, con i ritiri di Isack Hadjar, Gabriel Bortoleto, Jack Doohan e Liam Lawson. Tuttavia, tra i debuttanti uno ha brillato su tutti: Andrea Kimi Antonelli, il pilota già soprannominato il “Nuovo Max Verstappen”, ha risposto alle aspettative chiudendo con uno straordinario quarto posto.

L’esordio di Lewis Hamilton con la Ferrari è stato complicato: per i due piloti del Cavallino Rampante il weekend si è concluso con risultati deludenti e entrambi hanno terminato nelle retrovie.

