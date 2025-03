Hamilton sottolinea i suoi primi PROBLEMI con la Ferrari

Lewis Hamilton ha espresso il suo malcontento per la gestione della comunicazione da parte del team Ferrari durante il caotico Gran Premio d’Australia, caratterizzato da condizioni piovose e difficili.

Le elevate aspettative riposte al suo debutto con la Scuderia si sono rivelate in parte disattese per il sette volte campione del mondo, che ha concluso la gara al decimo posto, nonostante una qualificazione all’ottavo posto sabato.

Anche il compagno di squadra, Charles Leclerc, partito dalla settima posizione, ha chiuso all’ottava, evidenziando come Ferrari, al momento, non disponga ancora di una vettura in grado di garantire vittorie in gara.

Inizio complicato per Hamilton

“È stata una delle giornate più dure”, ha dichiarato il pilota britannico a Sky Sport.

“Affrontare per la prima volta condizioni così estreme, sotto la pioggia, con una vettura dotata di una nuova unità di potenza e con un sistema di comunicazioni rinnovato con gli ingegneri, è stato un banco di prova enorme”, ha aggiunto.

“Peccato, perché mi aspettavo molto di più: ho fatto il massimo, e per un attimo sembrava che potessimo lottare per un posto sul podio, ma con l’arrivo della pioggia la situazione è rapidamente peggiorata”, ha concluso.

