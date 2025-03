Il boss della Ferrari subisce uno sfortunato incidente in Australia

Ferrari è una squadra che vive emozioni intense. Il team principal di Formula 1, Fred Vasseur, ha quasi subito una sorpresa quando una raffica di vento ha minacciato di trascinarlo via durante un’intervista in diretta nel paddock del Gran Premio d’Australia. La potenza dell’aria, tanto inaspettata quanto travolgente, ha regalato ai presenti un momento memorabile, lasciando un’impronta indelebile nella giornata.

Un diluvio improvviso ha segnato l’inizio di una stagione costellata di imprevisti a Melbourne. I piloti hanno faticato a mantenere il controllo già dal giro di formazione, una difficoltà che si è protratta fino alla fine della gara. La pioggia incessante ha costretto tutte le scuderie a optare per gomme appositamente studiate per le condizioni bagnate, una scelta che ha fatto la differenza e messo in luce le sfide imposte dal meteo.

Ferrari, purtroppo, ha effettuato il pit stop troppo tardi, perdendo posizioni cruciali nella corsa al comando. Charles Leclerc e Lewis Hamilton hanno concluso rispettivamente in ottava e decima posizione, evidenziando un ritmo decisamente inferiore rispetto ai rivali di McLaren e Red Bull, che hanno saputo gestire al meglio la situazione. Questi risultati sottolineano l’urgenza di interventi migliorativi per riconquistare il vantaggio competitivo.

Il team principal Fred Vasseur ha affrontato ulteriori difficoltà durante l’intervista post-gara con Sky Sports Italia. «Oggi siamo stati alla pari con la Mercedes. È stato difficile trarre qualcosa di positivo da questa gara, soprattutto perché la strategia adottata non è stata quella giusta. Adesso ci concentriamo sulla prossima prova: la McLaren è un passo avanti e, nonostante la nostra vicinanza, dobbiamo migliorare», ha dichiarato il dirigente francese con fermezza.

Mentre commentava le prestazioni della sua scuderia, Vasseur è stato colto di sorpresa da una raffica di vento che ha deviato il suo ombrello, allontanandolo brevemente dall’inquadratura. Nonostante l’imprevisto, il dirigente ha saputo reagire con un sorriso, dimostrando che anche nei momenti più difficili è possibile mantenere un atteggiamento positivo e focalizzato sulle sfide future.

