La Ferrari avvia un'indagine dopo il disastro del GP d'Australia

Ferrari rivedrà le proprie prestazioni al Gran Premio d’Australia dopo un inizio di stagione in Formula 1 trasformato in un vero incubo. Al momento la Scuderia occupa il settimo posto nel campionato costruttori, posizionandosi addirittura al di sotto di Sauber, mentre Charles Leclerc e Lewis Hamilton hanno concluso la gara rispettivamente all’ottava e al decimo posto.

La giornata a Melbourne è stata segnata da una pioggia improvvisa che ha complicato notevolmente la strategia del team. Il passaggio agli pneumatici intermedi è avvenuto in ritardo e, restando troppo a lungo sui slick, Ferrari ha subito un calo di posizioni in griglia.

Inoltre, Hamilton aveva già segnalato problemi alla vettura prima dell’errore in pit stop e, a fine gara, si è detto frustrato per il difficile assetto della monoposto, affermando che non è stato possibile sfruttare appieno il potenziale della SF-25.

La prestazione della Ferrari a Melbourne ha lasciato molto a desiderare

La pioggia ha dettato il ritmo al Gran Premio d’Australia

Correlato: L'errore della Ferrari che ha ROVINATO la qualifica di Leclerc e Hamilton!

Ferrari rivedrà il proprio rendimento a Melbourne

Di fronte a un risultato così deludente, il team analizzerà attentamente le prestazioni a Melbourne per comprendere le criticità riscontrate contro i rivali, con l’obiettivo di migliorare in vista della prossima gara in Cina.

“È stata una gara difficile e ci sono aspetti che dobbiamo rivedere e migliorare. Non siamo stati i più veloci, ma date le condizioni meteorologiche avevamo l’opportunità di conquistare punti importanti, occasione che oggi non siamo riusciti a sfruttare”, ha spiegato Leclerc durante il briefing post gara.

Il team principal, Fred Vasseur, ha espresso dure critiche riconoscendo con onestà l’errore strategico commesso: “Non possiamo essere soddisfatti del risultato di oggi, poiché non rispecchia il potenziale della nostra vettura e, come squadra, non abbiamo dato il massimo. Quando è tornata la pioggia abbiamo rischiato di rimanere in pista, proprio come fece Max, e poi abbiamo commesso l’errore di restare un giro in più, pagando rosso vivo le conseguenze.”

Hamilton, nel suo debutto ad Albert Park, non si è dichiarato soddisfatto. I suoi tesi messaggi radio con Riccardo Adami sono stati continui, mentre il pilota 40enne ha sottolineato che Ferrari deve ancora lavorare per raggiungere il ritmo dei leader. “McLaren e Red Bull hanno dimostrato un ritmo davvero competitivo, quindi c’è ancora molto da migliorare. Analizzeremo a fondo la situazione e daremo il massimo; non vedo l’ora di tornare al volante in Cina il prossimo weekend”, ha concluso.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato