Il principale ostacolo per Hamilton al suo debutto in Ferrari

Lewis Hamilton ha avuto un inizio disastroso nella sua prima gara con la Ferrari. Fin dal principio si è evidenziato il suo stato di frustrazione, inviando numerosi messaggi radio al suo nuovo ingegnere di gara.

Il campione di Formula 1, 40 anni, non è riuscito a trovare il ritmo atteso, evidenziando in ogni comunicazione le difficoltà incontrate. Il pilota si è classificato decimo nel Gran Premio d’Australia e, a sottolinearlo, il suo ex ingegnere di gara, Peter Bonnington, non è passato alla squadra, poiché la scuderia ha optato per l’inserimento dell’ex ingegnere di Carlos Sainz.

Durante la competizione a Melbourne, Hamilton ha manifestato la propria irritazione perché Riccardo Adami insisteva nel fornirgli indicazioni in condizioni complesse.

Lewis Hamilton si è classificato 10° nella sua prima gara con Ferrari

Riccardo Adami, ora ingegnere di gara di Lewis Hamilton

Correlato: L'errore della Ferrari che ha ROVINATO la qualifica di Leclerc e Hamilton!

Il debutto di Hamilton in Ferrari: un inizio da incubo

Dopo la gara, l’analista di Sky Sports F1, Karun Chandhok, ha commentato che il rapporto tra Hamilton e il suo nuovo ingegnere di gara deve ancora maturare. Secondo lui, è probabile che i due si incontrino prima del Gran Premio di Cina per regolare la comunicazione e il flusso di informazioni.

Chandhok ha osservato: "I messaggi in radio hanno chiarito che Lewis e Riccardo hanno bisogno di tempo per capire quanta comunicazione sia davvero necessaria e quali dati risultino utili". Ha aggiunto: "In diverse occasioni, Lewis ha richiesto informazioni specifiche e, trovandole troppo numerose, ha preferito gestirle da solo. È fondamentale che instaurino un rapporto solido".

"Lavorando fianco a fianco per tutta la stagione, piloti e ingegneri passano più tempo insieme di quanto ne facciano con i loro familiari. La competizione è appena iniziata e devono trovare il giusto ritmo. Sarà interessante ascoltare la radio durante il Gran Premio di Cina per vedere se la dinamica tra loro cambia: l’importante è che si confrontino e si adattino".

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato