Antonelli e la Mercedes trionfano davanti alla FIA al GP d'Australia

Andrea Kimi Antonelli ha ulteriormente migliorato il risultato del suo debutto in Formula 1 con Mercedes, dopo aver presentato un ricorso alla FIA.

La Federazione Internazionale dell'Automobile (FIA) e i commissari hanno giocato un ruolo determinante nell’apertura della stagione 2025 a Melbourne, dove condizioni meteo avverse e errori dei piloti hanno provocato numerose entrate in safety car e diverse indagini. Verso la fine della gara, l’intensificarsi della pioggia ha spinto i piloti a rifugiarsi in pit stop per montare pneumatici da bagnato, causando alcune partenze irregolari.

Il primo pilota sanzionato per una partenza scorretta è stato Gabriel Bortoleto della Sauber, che ha subito una penalità di cinque secondi per essere uscito in maniera pericolosa sulla traiettoria di Liam Lawson, costringendo il pilota neozelandese a manovrare per evitare una collisione.

Anche Kimi Antonelli, partito dalla retroguardia e arrivato fino al quarto posto, è stato posto sotto indagine; il team aveva commesso un errore simile a quello che aveva interessato Nico Hulkenberg, obbligando quest’ultimo a frenare per evitare contatti.

Di conseguenza, Antonelli ha ricevuto la stessa penalità di cinque secondi, retrocedendo al quinto posto, una decisione che Mercedes ha prontamente contestato. Facendo appello, il team ha ottenuto l’annullamento della sanzione, permettendo ad Antonelli di risalire al quarto posto, mentre Alex Albon è sceso al quinto.

Kimi Antonelli ha offerto una qualificazione deludente

Il Gran Premio d'Australia 2025 è stato caotico

Quali sono i risultati del GP d'Australia dopo il ricorso?

