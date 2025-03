Antonelli spiega il suo GRANDE risultato al GP d'Australia 2025

Il Gran Premio d’Australia ha segnato un inizio stagione davvero impegnativo, ma Andrea “Kimi” Antonelli ha saputo rispondere alla grande per la Mercedes.

In una gara in cui quasi tutti i piloti alle prime armi hanno abbandonato, Antonelli non solo ha completato la corsa, ma si è classificato al sorprendente quinto posto.

Affrontando la pressione e le elevate aspettative, il giovane pilota ha confermato il motivo per cui la scuderia ha garantito la sua fiducia, emergendo con una prestazione brillante nel complicato circuito di Albert Park.

Cosa ha detto Kimi Antonelli dopo la gara?

Durante un’intervista per F1TV, Kimi ha commentato la sua esperienza in prima fila in Formula 1

“È stata una corsa caotica, con tutte le insidie che ci si possono aspettare in un debutto. Sicuramente non è stata facile, ma sono super felice: il team ha fatto un lavoro eccezionale".

"Ho commesso alcuni errori, specialmente nella gestione della velocità, a causa delle condizioni ingannevoli della pista. Al di là di ciò, sono molto contento perché il mio team mi ha supportato in ogni istante e ora non vedo l’ora di affrontare il Gran Premio di Cina.”

