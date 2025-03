La FIA annuncia il verdetto sanzionatorio per Hamilton in seguito all'incidente del GP d'Australia.

La FIA ha imposto una sanzione dopo aver indagato sulla prestazione di Lewis Hamilton al Gran Premio d’Australia.

La prima gara della stagione 2025 si è trasformata in un vero caos, caratterizzato da condizioni meteorologiche estremamente variabili. Giovani debuttanti ed esperti veterani hanno dovuto adattarsi rapidamente al clima umido, complicando notevolmente la competizione in pista.

Diversi piloti sono stati costretti ad abbandonare la gara in vari momenti. Incidenti hanno coinvolto Isack Hadjar, Jack Doohan, Carlos Sainz, Fernando Alonso, Gabriel Bortoleto e Liam Lawson, mentre la McLaren ha faticato nel mantenere il ritmo con l’allagamento progressivo del tracciato.

Nonostante Oscar Piastri abbia temporaneamente perso il posto nel top 10, riuscendo a risalire fino alla nona posizione, Lando Norris ha saputo riprendere il comando, conquistando una vittoria inaspettata al Gran Premio d’Australia.

Lando Norris trionfa nella prima gara della stagione 2025

Il debutto di Hamilton con Ferrari si conclude con una delusione

La FIA sanziona Hamilton in Formula 1

Il debutto di Hamilton in Ferrari è stato offuscato dall’arrivo inaspettato della pioggia ad Albert Park, evento che ha spinto il pilota a finire tra le ultime posizioni del top 10, condividendo il medesimo rango con Charles Leclerc.

Il britannico ha concluso la gara al decimo posto, dopo essere stato superato all’ultimo istante da Oscar Piastri, che aveva tentato il sorpasso dall’esterno nella curva 9. Tuttavia, il risultato avrebbe potuto rivelarsi ancor più sfavorevole per il campione.

Dopo l’uscita della prima safety car al giro iniziale, i commissari hanno constatato che Hamilton non aveva mantenuto la distanza regolamentare di dieci vetture dalla macchina di sicurezza. Anche Fernando Alonso, Yuki Tsunoda e Liam Lawson sono stati segnalati per la medesima infrazione, ma alla fine nessuno dei tre è stato sanzionato.

Secondo un comunicato ufficiale, "I commissari hanno esaminato i dati del sistema di posizionamento, il materiale video e le registrazioni a bordo. Pur rilevando che la distanza dal veicolo precedente superava le dieci auto previste, sono state prese in considerazione le difficili condizioni meteorologiche e il fatto che la distanza corretta sia stata ristabilita prima del restart, circostanza considerata attenuante. Per questo motivo non è stata applicata alcuna penalità."

