Ferrari svela la VERA differenza con McLaren!

Ferrari ha chiarito quale sia la reale differenza di passo rispetto a McLaren.

Dopo le qualifiche del Gran Premio d’Australia, Fred Vasseur ha parlato con SkySports del rendimento di Lewis Hamilton e Charles Leclerc: "Non siamo sette decimi dietro alla McLaren, ma tra uno e tre decimi, come in tutte le sessioni, tranne in Q3, dove abbiamo saltato qualcosa e non abbiamo completato l’ultimo giro.

"In Q1 e Q2 eravamo vicini a McLaren, i nostri tempi non erano straordinari, ma eravamo in lotta. Poi abbiamo perso il ritmo in Q3 e questo è un peccato. Ma la stagione non è finita, è solo una qualifica.

"La qualifica è troppo penalizzante per noi, anche se è vero che in Q3 il gap con le McLaren e Verstappen si è ampliato. Quando parti settimo e ottavo, ti aspetti una gara caotica e la pioggia potrebbe aiutarci.

"Ma sono convinto che possiamo recuperare anche sull’asciutto. Nel long run di venerdì, siamo stati competitivi", ha dichiarato Vasseur.

Cosa è successo nelle qualifiche del GP d’Australia 2025?

I piloti della McLaren hanno impedito a Max Verstappen di compiere un’impresa nella sessione di qualifiche del Gran Premio d’Australia 2025 di Formula 1. Lando Norris ha conquistato la pole position con un tempo di 1:15.096, battendo di appena 0.084 secondi il suo compagno di squadra Oscar Piastri.

Entrambi si sono piazzati davanti a Max Verstappen e George Russell. Grande sorpresa in top 10 per Yuki Tsunoda e Alexander Albon, che hanno preceduto piloti del calibro di Charles Leclerc, Lewis Hamilton, Pierre Gasly e Carlos Sainz.

In Q2, non ci sono stati grandi colpi di scena, ma le posizioni si sono decise solo negli ultimi minuti. Isack Hadjar, Fernando Alonso, Lance Stroll, Jack Doohan e Gabriel Bortoleto sono stati eliminati.

In Q1, invece, sono usciti Kimi Antonelli, Nico Hulkenberg, Liam Lawson, Esteban Ocon e Oliver Bearman, con quest’ultimo che ha avuto problemi con la sua vettura e non è riuscito a segnare un tempo, concludendo così un weekend da dimenticare per Haas.

Senza penalità applicate, questa è la griglia di partenza ufficiale per il Gran Premio d’Australia 2025 di Formula 1.

GP Australia 2025 - Griglia di Partenza

Griglia di partenza GP Australia 2025

Posizione Pilota 1 Lando Norris 2 Oscar Piastri 3 Max Verstappen 4 George Russell 5 Yuki Tsunoda 6 Alexander Albon 7 Charles Leclerc 8 Lewis Hamilton 9 Pierre Gasly 10 Carlos Sainz 11 Isack Hadjar 12 Fernando Alonso 13 Lance Stroll 14 Jack Doohan 15 Gabriel Bortoleto 16 Kimi Antonelli 17 Nico Hulkenberg 18 Liam Lawson 19 Esteban Ocon 20 Oliver Bearman

