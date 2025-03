Red Bull ha confermato di essere ancora in difficoltà dopo i risultati della seconda sessione di prove libere del Gran Premio d’Australia 2025 di Formula 1.

Max Verstappen ha chiuso solo al settimo posto, mentre il suo nuovo compagno di squadra, Liam Lawson, ha terminato 17°, in fondo alla classifica dei tempi. Charles Leclerc ha segnato il miglior tempo della FP2 con 1:16.439, seguito da Oscar Piastri, Lando Norris, Yuki Tsunoda e Lewis Hamilton.

Nelle restanti posizioni della Top 10 troviamo Isack Hadjar, Verstappen, Nico Hulkenberg, Lance Stroll e George Russell. Carlos Sainz, che aveva sorpreso nella FP1, ha chiuso in 11ª posizione. Nel frattempo, Fernando Alonso ha terminato 13° con un tempo di 1:17.330.

Risultati FP2 GP d’Australia

Ecco la classifica della seconda sessione di prove libere in vista del Gran Premio d’Australia 2025 di Formula 1.

Charles Leclerc Oscar Piastri Lando Norris Yuki Tsunoda Lewis Hamilton Isack Hadjar Max Verstappen Nico Hulkenberg Lance Stroll George Russell Carlos Sainz Alexander Albon Fernando Alonso Jack Doohan Pierre Gasly Kimi Antonelli Liam Lawson Gabriel Bortoleto Esteban Ocon Oliver Bearman

Cosa è successo nella FP1 del GP d’Australia 2025?

Carlos Sainz è stato la grande sorpresa della prima sessione di prove libere del Gran Premio d’Australia 2025 di Formula 1. Il pilota madrileno ha chiuso al secondo posto, a soli 0.149 secondi da Lando Norris, autore del miglior giro in 1:17.252.

Alle loro spalle sono arrivati Charles Leclerc, Oscar Piastri e Max Verstappen. Il resto della Top 10 è composto da Alexander Albon, George Russell, Fernando Alonso, Isack Hadjar e Lance Stroll.

La sessione è stata interrotta due volte: la prima per sporcizia in pista e la seconda per un incidente di Oliver Bearman con la Haas, dopo aver perso il controllo della sua monoposto.

Ecco la classifica finale dopo la FP1 del Gran Premio d’Australia 2025 di Formula 1:

Lando Norris

Carlos Sainz

Charles Leclerc

Oscar Piastri

Max Verstappen

George Russell

Alexander Albon

Fernando Alonso

Lance Stroll

Lewis Hamilton

Isack Hadjar

Kimi Antonelli

Gabriel Bortoleto

Pierre Gasly

Jack Doohan

Yuki Tsunoda

Nico Hulkenberg

Liam Lawson

Esteban Ocon

Oliver Bearman

