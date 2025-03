Il Gran Premio d’Australia di F1, che inaugurerà la stagione 2025, si preannuncia ricco di novità e grande emozione.

La terza sessione di allenamento e le qualifiche prenderanno il via questo venerdì presso il circuito di Albert Park, teatro scelto per segnare il debutto di Lewis Hamilton in Ferrari, l’arrivo di Andrea Kimi Antonelli in Mercedes, la sfida di Carlos Sainz con la Williams e la nuova fase Red Bull senza Checo Pérez. Inoltre, Aston Martin e Fernando Alonso affrontano la loro prima stagione con il supporto tecnico rivoluzionario di Adrian Newey, in un progetto che punta a un rilancio ambizioso nel panorama della Formula 1.

Ecco tutto quello che devi sapere su Melbourne, compresi gli orari e i canali TV per i paesi latinoamericani, la Spagna, l'Italia e gli Stati Uniti.

Prove Libere 3 (FP3) - Venerdì 14 marzo 2025

Cominciamo presto giovedì sera nel continente americano, con la prima sessione di allenamenti. Ecco l’orario di inizio:

Stati Uniti (orario del Pacifico): 18:30 hrs

Messico: 19:30 hrs

Stati Uniti (orario centrale): 20:30 hrs

Colombia: 20:30 hrs

Stati Uniti (orario dell’Est): 21:30 hrs

Argentina: 22:30 hrs

Spagna e Italia: 02:30 hrs (Sabato 15 marzo)

Qualifiche - Venerdì 14 marzo 2025

22:00 hrs

Messico: 23:00 hrs

Stati Uniti (orario centrale): 00:00 hrs (Sabato 15 marzo)

Colombia: 00:00 hrs (Sabato 15 marzo)

Stati Uniti (orario dell’Est): 01:00 hrs (Sabato 15 marzo)

Argentina: 02:00 hrs (Sabato 15 marzo)

Spagna e Italia: 06:00 hrs (Sabato 15 marzo)

Come seguire in diretta gli allenamenti di F1 in televisione?

I seguenti canali detengono i diritti per trasmettere la F1 da Miami; consulta la guida TV locale:ESPN, ESPN Deportes

Spagna: DAZN

Italia: Sky Sport F1

Messico: Fox Sports

Colombia: Disney+

Argentina: Disney+

F1TV Pro è disponibile anche in alcuni paesi selezionati.

