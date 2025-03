Hamilton riceve un AVVERTIMENTO da Vettel sulla sua avventura in Ferrari!

Sebastian Vettel ha lanciato un forte avvertimento a Lewis Hamilton riguardo alla sua avventura con la Ferrari.

Il pilota tedesco, in dichiarazioni riportate dal Diario Marca, ha parlato dell’arrivo a Maranello del sette volte campione del mondo: "È qualcosa di grande. Qualsiasi cambio di squadra è importante."

"La gente con cui lavori è probabilmente l’aspetto più significativo. È una cultura diversa. Ovviamente, la maggior parte dei team è inglese, solo due sono italiani. Questo è probabilmente il cambiamento più grande.

"Hamilton è stato lì fino alla fine, quindi difficilmente lo metteranno da parte per lui. Non dico che per Lewis sia impossibile, ma non smetteranno di puntare su Leclerc e di aspettarsi che faccia il lavoro", ha avvertito Vettel.

Quanto guadagnerà Lewis Hamilton in Ferrari?

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Hamilton potrebbe optare per uno stipendio base più basso, che potrebbe però aumentare in modo significativo grazie ai bonus legati alle prestazioni.

Il quotidiano italiano riporta che Hamilton guadagnerà 40 milioni di euro a stagione. Il contratto di Hamilton avrebbe una durata di due stagioni, con un’opzione per un terzo anno.

Con l’aggiunta dei bonus, il sette volte campione del mondo potrebbe arrivare a guadagnare facilmente 100 milioni di euro in due anni.

