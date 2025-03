Il GRANDE pericolo per Hamilton in Ferrari!

Lewis Hamilton è stato messo in guardia da un ex pilota: ha sei mesi per dimostrare il suo valore in Ferrari, prima che la stampa italiana gli si rivolti contro e smetta di sostenerlo.

L’ex pilota di F1 Ralf Schumacher non crede a questa narrativa e avverte: se Hamilton non porta risultati nei prossimi sei mesi, la stampa italiana, sempre molto passionale, potrebbe voltargli le spalle.

Parlando a Sport1, Ralf ha dichiarato: “A differenza di Michael, Lewis è già nell’ultima fase della sua carriera. Il tempo non risparmia nessuno, e si nota soprattutto in qualifica, dove le differenze diventano più evidenti.”

“I primi sei mesi saranno cruciali. La sensibile stampa italiana non concederà più tempo né a Lewis né alla Ferrari. Se le cose non andranno bene, l’entusiasmo si trasformerà rapidamente in critiche", ha commentato.

Correlato: Lo SVANTAGGIO che avrà Hamilton con Ferrari all’inizio del 2025!

Quanto guadagnerà Lewis Hamilton in Ferrari?

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Hamilton potrebbe optare per uno stipendio base più basso, che potrebbe però aumentare in modo significativo grazie ai bonus legati alle prestazioni.

Il quotidiano italiano riporta che Hamilton guadagnerà 40 milioni di euro a stagione. Il contratto di Hamilton avrebbe una durata di due stagioni, con un’opzione per un terzo anno.

Con l’aggiunta dei bonus, il sette volte campione del mondo potrebbe arrivare a guadagnare facilmente 100 milioni di euro in due anni.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato