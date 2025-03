Lewis Hamilton ha rivelato un episodio davvero doloroso vissuto con il suo ex team Mercedes, dopo aver annunciato l’addio alla scuderia di Brackley.

Attualmente, il pilota corre per Ferrari, essendone cambiato squadra agli inizi dell’anno, e si prepara a lottare per quello che potrebbe diventare un ottavo titolo mondiale, un’impresa senza precedenti, nel 2025. Dopo oltre un decennio di successi con Mercedes – dove ha vinto sei dei suoi sette titoli – Hamilton ha vissuto tre stagioni in cui ha conquistato solo due vittorie in Gran Premio, allontanandosi progressivamente dalla corsa al campionato. Di conseguenza, il britannico ha annunciato il suo passaggio alla Ferrari a partire dal 2025 ed ora attende con entusiasmo il Gran Premio d’Australia, che segna l’inizio della stagione.

Lewis Hamilton has joined Ferrari for 2025

Lewis Hamilton ditched Mercedes in 2024

Come ha reagito Mercedes all'uscita di Hamilton?

A 40 anni, Hamilton è consapevole che il tempo stringe per battere il record dei sette campionati di Michael Schumacher, ma questo sorprendente cambio di rotta lo ha reso "più positivo" di quanto non si sentisse da tempo. Il pilota aveva infatti annunciato il passaggio alla Ferrari già agli inizi del 2024, costringendolo a disputare 24 gare con Mercedes prima del grande salto. In un'intervista ha raccontato le difficoltà di convivere con il vecchio team dopo l'annuncio, ricordando addirittura una sessione di paintball fuori pista con i compagni, un episodio che, verificatosi poco dopo la conferma della sua partenza, gli ha procurato non poche tensioni.

"Questi sono compagni con cui ho condiviso tanti anni," ha dichiarato a Time magazine. "È stato davvero un colpo duro, un’esperienza dolorosa, ma non nutro alcun risentimento. Abbiamo vinto tanti campionati insieme." Ha aggiunto: "Hanno tutti gli ingredienti per conquistare nuovi titoli mondiali e sono certo che continueranno a trionfare." L’ex compagno di squadra, George Russell, ora guida il team assieme al giovane italiano Kimi Antonelli, di soli 18 anni, segnando l’inizio di una nuova era per Mercedes.

