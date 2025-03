È stata confermata l'ipotesi di un tradimento interno in Aston Martin che ha coinvolto Ferrari.

Il giornalista spagnolo Pedro Fermín ha parlato della situazione che ha portato la Scuderia di Maranello a bloccare Enrico Cardile, impedendogli di iniziare a lavorare con Aston Martin e Fernando Alonso.

Durante una trasmissione in diretta, Fermín ha spiegato: "Non so chi sia stato, ma una soffiata arrivata da Silverstone a Maranello ha portato Ferrari a presentare un’azione legale presso un tribunale di Modena, accusando Enrico Cardile di violazione dell’accordo.

"In pratica, Cardile aveva già iniziato ad avvicinarsi al lavoro che Cowell voleva impostare con lui, in attesa dell’arrivo di Newey. Tuttavia, questo significava violare l'accordo con Ferrari, che prevedeva un anno di gardening leave senza poter collaborare con nessun altro team, da luglio dello scorso anno fino a luglio 2025.

"Una segnalazione, supportata da prove, ha spinto Ferrari a presentare la causa a Modena. Un giudice italiano ha dato ragione alla Scuderia, costringendo immediatamente Cardile a non entrare a Silverstone, a non essere presente nella sede del team e a non avere alcun contatto ufficiale, pena ulteriori sanzioni e problemi legali ancora più seri.", ha confermato il giornalista.

Com'è andato il Campionato Costruttori di F1 2024?

Il Gran Premio di Abu Dhabi ha segnato un’altra vittoria per Lando Norris, che ha permesso a McLaren di conquistare il titolo Costruttori. Sul circuito di Yas Marina, Norris non ha avuto limiti, gestendo perfettamente la pressione di Leclerc e Sainz per portare a casa la vittoria decisiva.

I risultati di Mercedes, sommati a quelli di Ferrari, hanno reso la lotta con McLaren più serrata, ma non abbastanza per strappare il titolo al team di Woking. Con questi risultati, l’assegnazione del tempo in galleria del vento per la stagione 2025 avverrà in ordine inverso rispetto alla classifica Costruttori.

1. McLaren – 666 punti

2. Ferrari – 652 punti

3. Red Bull Racing – 589 punti

4. Mercedes – 468 punti

5. Aston Martin – 94 punti

6. Alpine – 65 punti

7. Haas – 58 punti

8. Visa Cash App RB – 46 punti

9. Williams – 17 punti

10. Kick Sauber – 4 punti

