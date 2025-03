Charles Leclerc ha svelato quale sia il suo vero obiettivo con Ferrari in vista della stagione 2025 di Formula 1.

Il pilota monegasco ha parlato con i media durante la presentazione ufficiale del team, rivelando le sue ambizioni per il nuovo campionato: "Non mi tiro indietro dal cercare di vincere di nuovo a Monza e a Monaco.

"Ma ciò che mi fa sognare giorno e notte è diventare Campione del Mondo con il rosso, quindi faremo tutto il possibile per provare a raggiungere questo obiettivo. Mi sento bene, molto motivato.

"Abbiamo lavorato tante ore al simulatore. Lewis ha portato nuovi punti di vista, tutto il processo è stato davvero interessante. Anche il team è molto motivato e non vedo l’ora di scendere in pista.

"La coppia d’oro? Mi fa piacere sentirlo. È una grande opportunità per imparare da lui, ma anche per dimostrare di cosa sono capace. Lewis è una leggenda di questo sport. Spero che insieme possiamo riportare la Ferrari in cima", ha dichiarato Leclerc.

Cosa è successo nell’ultimo giorno di test della F1 2025?

Si è conclusa l’ultima giornata di test pre-stagionali prima dell’inizio del Campionato Mondiale di Formula 1 2025 e qui ti riportiamo i risultati. George Russell e Mercedes hanno fatto segnare il miglior tempo della sessione con un 1:29.545, precedendo di soli 0.021 secondi Max Verstappen e di 0.105 Alex Albon.

A completare la Top 5 troviamo Oscar Piastri e Pierre Gasly, mentre tra i primi dieci si sono piazzati Lewis Hamilton, Yuki Tsunoda, Esteban Ocon, Charles Leclerc e Kimi Antonelli.

Aston Martin nel caos: problemi fisici per Stroll, Alonso costretto al doppio stint Nonostante un inizio promettente, Aston Martin ha dovuto rivedere più volte la sua programmazione per le ultime ore di test. Inizialmente, il team ha invertito i turni di Fernando Alonso e Lance Stroll a causa di problemi fisici del pilota canadese.

Tuttavia, le difficoltà di Stroll hanno portato il team a rivedere nuovamente la strategia, rimandando in pista il due volte campione del mondo per completare gli ultimi giri della giornata, nonostante avesse già partecipato alla sessione mattutina già aveva girato al mattino.

L’episodio più surreale della settimana è arrivato nel pomeriggio di venerdì, durante l’ultima sessione di test. La prova di Lewis Hamilton con la Ferrari è stata interrotta da una bandiera rossa alquanto insolita.

Il motivo? Un autobus che, procedendo lentamente nella via di fuga, è apparso in pista, creando una situazione di potenziale pericolo. I commissari hanno immediatamente esposto la bandiera rossa e richiamato le monoposto ai box.

Guarda il video dell’episodio qui:

Risultati test pre-stagionali F1 2025

Ecco la classifica finale dell’ultima giornata di test prima dell’inizio della stagione:

George Russell - 1:29.545 Max Verstappen +0.021 Alexander Albon +0.105 Oscar Piastri +0.395 Pierre Gasly +0.495 Lewis Hamilton +0.800 Yuki Tsunoda +0.952 Esteban Ocon +1.183 Charles Leclerc +1.266 Kimi Antonelli +1.343

