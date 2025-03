URGENTE: Ferrari nei guai con la FIA a causa della Red Bull

Ferrari sarebbe sotto indagine da parte della FIA dopo che Red Bull ha presentato un reclamo formale contro diversi team.

Secondo quanto riportato da funoanalisitecnica.com, la squadra di Max Verstappen ha segnalato alla Federazione alcune presunte irregolarità tecniche da parte di Ferrari e McLaren dopo i test pre-stagionali: "Secondo quanto appreso dalla nostra redazione direttamente sul campo, Red Bull ha preparato un dossier ufficiale di accusa.

"Sembra che, prima dell’inizio del campionato, i delegati FIA visiteranno le fabbriche di Maranello e Woking per effettuare controlli rigorosi, che saranno seguiti dalle ispezioni ufficiali nel Gran Premio d'Australia giovedì prossimo.

"Sappiamo che Ferrari è tranquilla sotto questo aspetto, sicura di poter respingere le accuse senza particolari problemi. McLaren, ma soprattutto Ferrari, avrebbero utilizzato una tecnica specifica per ottenere significativi vantaggi aerodinamici.

"Un sistema già visto nell'ultima stagione competitiva. Questa è la teoria di Red Bull, che durante i test in Bahrain ha segnalato ufficialmente le sue perplessità ai commissari indicando con forza la questione", hanno riportato.

Com'è andato il Campionato Costruttori di F1 2024?

Il Gran Premio di Abu Dhabi ha segnato un’altra vittoria per Lando Norris, che ha permesso a McLaren di conquistare il titolo Costruttori. Sul circuito di Yas Marina, Norris non ha avuto limiti, gestendo perfettamente la pressione di Leclerc e Sainz per portare a casa la vittoria decisiva.

I risultati di Mercedes, sommati a quelli di Ferrari, hanno reso la lotta con McLaren più serrata, ma non abbastanza per strappare il titolo al team di Woking. Con questi risultati, l’assegnazione del tempo in galleria del vento per la stagione 2025 avverrà in ordine inverso rispetto alla classifica Costruttori.

1. McLaren – 666 punti

2. Ferrari – 652 punti

3. Red Bull Racing – 589 punti

4. Mercedes – 468 punti

5. Aston Martin – 94 punti

6. Alpine – 65 punti

7. Haas – 58 punti

8. Visa Cash App RB – 46 punti

9. Williams – 17 punti

10. Kick Sauber – 4 punti

