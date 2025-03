Ferrari GIUSTIFICA la sostituzione di Sainz con Hamilton!

Ferrari ha spiegato le ragioni dietro la scelta di sostituire Carlos Sainz con Lewis Hamilton per la stagione 2025 di Formula 1.

Fred Vasseur, in dichiarazioni riportate da Corriere.it, ha chiarito il motivo del cambio tra lo spagnolo e il britannico: "Dal primo giorno in cui ho iniziato a parlare con Lewis, ero convinto che sarebbe stato vantaggioso per Charles, perché gli avrebbe tolto un po’ di pressione.

"E poi, dopo quattro anni insieme a Carlos, il modo migliore per crescere era avere un nuovo compagno di squadra. Entrambi hanno una mentalità da campioni, sono entusiasti ed esigenti.

"Portano il team al limite, e abbiamo bisogno di questo tipo di competizione interna. È un processo di emulazione, la prestazione nasce dal confronto. Negli ultimi due anni abbiamo assistito a una vera competizione tra compagni di squadra: dalle prove libere, passando per la qualifica, fino alla gara.

"Dobbiamo assicurarci che questo continui, è importante per progredire. Attenzione, non parlo di conflitti ma di competizione: il tuo compagno di squadra è sempre il tuo primo punto di riferimento", ha spiegato il team principal della Ferrari.

Correlato: Schumacher sceglie tra Leclerc e Hamilton per vincere con la Ferrari nel 2025!

Quanto guadagnerà Lewis Hamilton in Ferrari?

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Hamilton potrebbe optare per uno stipendio base più basso, che potrebbe però aumentare in modo significativo grazie ai bonus legati alle prestazioni.

Il quotidiano italiano riporta che Hamilton guadagnerà 40 milioni di euro a stagione. Il contratto di Hamilton avrebbe una durata di due stagioni, con un’opzione per un terzo anno.

Con l’aggiunta dei bonus, il sette volte campione del mondo potrebbe arrivare a guadagnare facilmente 100 milioni di euro in due anni.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato