Il fattore che mette Leclerc ALLO STESSO LIVELLO di Hamilton, secondo Ferrari!

Ferrari ha individuato il fattore che pone Charles Leclerc allo stesso livello di Lewis Hamilton in vista della stagione 2025 di Formula 1.

Fred Vasseur, in un’intervista rilasciata a Corriere.it, ha parlato delle qualità dei suoi piloti per il prossimo campionato: "Hamilton e Leclerc si somigliano nel fatto che indossano la stessa tuta... Sto scherzando.

"Entrambi hanno una mentalità da campioni, sono entusiasti ed esigenti. Portano il team al limite e abbiamo bisogno di questa competizione interna. È un processo di emulazione, le prestazioni nascono dal confronto."

"Gestire chi ha vinto sette titoli mondiali non è difficile, a volte è più complicato lavorare con piloti che si trovano in fondo alla griglia. Inoltre, conosco Charles da 14 anni e Lewis da oltre 20.

"Averli avuti prima che iniziassero a vincere aiuta molto nel rapporto. Non sono il loro padre, ma è vero che erano ragazzi quando hanno corso per me per la prima volta. Un tempo avevo un’età più vicina a quella dei miei piloti, ora per alcuni potrei anche essere il nonno", ha scherzato Vasseur.

Com'è andato il Campionato Costruttori di F1 2024?

Il Gran Premio di Abu Dhabi ha segnato un’altra vittoria per Lando Norris, che ha permesso a McLaren di conquistare il titolo Costruttori. Sul circuito di Yas Marina, Norris non ha avuto limiti, gestendo perfettamente la pressione di Leclerc e Sainz per portare a casa la vittoria decisiva.

I risultati di Mercedes, sommati a quelli di Ferrari, hanno reso la lotta con McLaren più serrata, ma non abbastanza per strappare il titolo al team di Woking. Con questi risultati, l’assegnazione del tempo in galleria del vento per la stagione 2025 avverrà in ordine inverso rispetto alla classifica Costruttori.

1. McLaren – 666 punti

2. Ferrari – 652 punti

3. Red Bull Racing – 589 punti

4. Mercedes – 468 punti

5. Aston Martin – 94 punti

6. Alpine – 65 punti

7. Haas – 58 punti

8. Visa Cash App RB – 46 punti

9. Williams – 17 punti

10. Kick Sauber – 4 punti

