Ferrari infastidita con Leclerc per aver VIOLATO le regole!

Ferrari sarebbe rimasta contrariata nei confronti di Charles Leclerc dopo che il pilota monegasco non ha seguito un’indicazione del team.

Secondo quanto riportato da SkySports, la Scuderia di Maranello non aveva previsto che Leclerc eseguisse dei "donuts" con la monoposto durante l’evento celebrativo in Italia.

Tuttavia, trascinato dall’entusiasmo dell’evento e dall’energia dei tifosi, Leclerc ha deciso comunque di farlo, pur sapendo che avrebbe ricevuto un richiamo dal team successivamente. Una scelta che ha entusiasmato il pubblico presente, che ha accolto con entusiasmo la spettacolare manovra.

Lo scorso 6 marzo, la Ferrari ha presentato la propria line-up per il Mondiale di Formula 1 2025 con un evento che ha visto una folla enorme nelle strade italiane.

Sul palco erano presenti Charles Leclerc, Lewis Hamilton e Fred Vasseur, che hanno parlato ai Tifosi in vista della prima gara della stagione. Il conto alla rovescia per il GP d’Australia è ormai iniziato.

Correlato: Ferrari GIUSTIFICA la sostituzione di Sainz con Hamilton!

Com'è andato il Campionato Costruttori di F1 2024?

Il Gran Premio di Abu Dhabi ha segnato un’altra vittoria per Lando Norris, che ha permesso a McLaren di conquistare il titolo Costruttori. Sul circuito di Yas Marina, Norris non ha avuto limiti, gestendo perfettamente la pressione di Leclerc e Sainz per portare a casa la vittoria decisiva.

I risultati di Mercedes, sommati a quelli di Ferrari, hanno reso la lotta con McLaren più serrata, ma non abbastanza per strappare il titolo al team di Woking. Con questi risultati, l’assegnazione del tempo in galleria del vento per la stagione 2025 avverrà in ordine inverso rispetto alla classifica Costruttori.

1. McLaren – 666 punti

2. Ferrari – 652 punti

3. Red Bull Racing – 589 punti

4. Mercedes – 468 punti

5. Aston Martin – 94 punti

6. Alpine – 65 punti

7. Haas – 58 punti

8. Visa Cash App RB – 46 punti

9. Williams – 17 punti

10. Kick Sauber – 4 punti

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato