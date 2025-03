L’AUDACE dichiarazione di Hamilton sulla storia della Ferrari!

Lewis Hamilton ha rilasciato un'affermazione audace riguardante la storia della Ferrari in Formula 1.

Il sette volte campione del mondo ha parlato durante un video condiviso dalla Scuderia sui suoi canali ufficiali, dichiarando: "Siamo probabilmente la coppia più forte che la Formula 1 abbia mai avuto."

Durante l’evento di presentazione organizzato dal team nelle strade italiane, Hamilton ha ribadito il suo entusiasmo per questa nuova avventura: "Sono felice di essere qui! È un grande onore far parte di Ferrari.

"È la mia prima esibizione in una città come questa con Ferrari e Charles. È incredibile. Mi sento davvero onorato. Spero che potremo fare un grande lavoro per tutti voi quest’anno, ma Forza Ferrari!", ha dichiarato l’ex pilota Mercedes.

Come è avvenuto il primo incidente di Lewis Hamilton con la Ferrari?

Si è diffusa con urgenza la notizia di un incidente di Lewis Hamilton al volante della Ferrari. Il sette volte campione del mondo stava girando con la Scuderia durante un test privato a Barcellona, utilizzando la monoposto della stagione 2023 di Formula 1 come parte della preparazione per il nuovo campionato.

Tuttavia, secondo diversi media, il britannico è uscito illeso dall’incidente, anche se la conseguenza è stata il ritardo nel turno di Charles Leclerc.

È stato confermato che la monoposto italiana ha riportato danni dopo che Hamilton ha impattato contro le barriere di protezione. L’incidente sarebbe avvenuto nella parte finale del tracciato, con il pilota che ha perso il controllo della vettura.

Hamilton stava guidando la SF-23 sul Circuit de Catalunya mercoledì mattina, ma le cose si sono complicate alla Curva 12 intorno alle 11:00. La Ferrari si è schiantata frontalmente contro il muro, subendo danni alla carrozzeria e alla sospensione.

Quando i meccanici hanno terminato le riparazioni, il sole era già tramontato, il che ha impedito a Leclerc di effettuare il suo turno di test. Hamilton e Leclerc stanno condividendo la SF-23, in conformità con il regolamento TPC (Testing of Previous Cars).

La prossima settimana, i due piloti torneranno a Montmeló, dove Pirelli ha programmato un test degli pneumatici 2026 per il 4 e 5 febbraio. Questo offrirà a Hamilton un’opportunità preziosa per prendere ancora più confidenza con la SF-24 del 2024.

