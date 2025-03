Lewis Hamilton ha già apportato alcune modifiche in Ferrari che lo differenziano dal suo compagno di squadra, Charles Leclerc.

Secondo quanto riportato da Motorsport.com, il sette volte campione del mondo ha richiesto delle modifiche specifiche al volante della SF-25: "Osservando il volante dell’inglese dalla parte posteriore, si può notare immediatamente che ci sono differenze rispetto a quello del suo compagno di squadra, Charles Leclerc.

"Non è insolito che un pilota, specialmente dopo un cambio di squadra, porti con sé alcune caratteristiche dei volanti utilizzati nelle scuderie precedenti. Alcune richieste di Hamilton per questa sua nuova avventura riprendono le abitudini che aveva nel team della Stella.

"Per esempio, il bilanciere del cambio è stato completamente rivisto, con una forma molto diversa rispetto a quella standard: le palette non sono solo più sottili, ma anche posizionate più in alto, seguendo un design simile a quello che aveva approvato in Mercedes.

"Inoltre, l’estremità esterna presenta un rivestimento in un materiale diverso per migliorare la presa e l’ergonomia", si legge nel report.

Quanto guadagnerà Lewis Hamilton in Ferrari?

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Hamilton potrebbe optare per uno stipendio base più basso, che potrebbe però aumentare in modo significativo grazie ai bonus legati alle prestazioni.

Il quotidiano italiano riporta che Hamilton guadagnerà 40 milioni di euro a stagione. Il contratto di Hamilton avrebbe una durata di due stagioni, con un’opzione per un terzo anno.

Con l’aggiunta dei bonus, il sette volte campione del mondo potrebbe arrivare a guadagnare facilmente 100 milioni di euro in due anni.

